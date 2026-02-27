「創科@大埔2026」將於本周日於科學園揭幕 九校學生作品率先亮相 以科技連結文化、能源議題

要讓學生在創科路上走得更遠，最有效的方法，是把腦海中的點子做成看得見、用得著的作品。大埔學校聯絡委員會聯同大埔民政事務處，今年再次舉辦「創科@大埔2026」，並獲民政事務總署社區參與撥款支持，將於3月1日至2日假香港科學園第三期十二W舉行，集合32支中小學隊伍，題材覆蓋人工智能、智慧城市、環境保育、健康管理至可再生能源等多個範疇。 回顧過去五屆，「創科@大埔」累計吸引逾40間大埔區中小學及多間創科企業參與，已成為大埔學界創科活動。張麗珠主席致辭時表示，活動旨在鼓勵年輕一代，以創新方案應付日常生活的挑戰，同時促進學界與業界交流。

九間入圍學校率先於發布會展示作品 大埔舊墟公立學校（寶湖道）學生將鐵路模擬駕駛、數碼藝術及積木藝術結合，創作出〈鐵路藝術之旅〉，並加入編程與積木模型，細緻還原鐵路駕駛室，參觀者可透過沉浸式體驗「駕駛火車」。動畫背景取香港大埔區實景，不但有遊戲體驗，還可以更深入認識大埔市區。有份參與製作的同學表示，期望日後將作品展出於鐵路沿線商場，讓藝術科技走進社區。

香港教師會李興貴中學的〈氫能仿生樹〉以「光合作用」概念，創作出一棵能在都市環境中自行「發電」的仿生樹。同學分享構思時指，整個系統由太陽能板提供能量，驅動電解裝置把水分解為氫氣和氧氣。氫氣可被儲存並視作未來電車的動力來源，而釋出的氧氣則回流大氣中。學生希望透過這個模型，讓公眾以更直觀方式理解氫能技術的運作。

創科機構展區 讓市民看到「落地」可能性 「創科@大埔2026」除了有中小學展品外，今年新設的創科機構展區，多間企業於場內示範科技應用，包括太陽能電動車SOPHIE 8x（VTC–IVE工程學科）、機甲聯盟無人車：地面上的自主駕駛實驗室（香港蔚淶科技）、智能保安機械人（安聯保安）及AI普通話學習應用程式（中文路），讓市民看到科技在教育、交通、能源與城市管理中的實際應用。 大會亦於場內安排多項創意工作坊和互動體驗，市民可即場參加，亦可預先報名，親身感受以科學、科技、工程、藝術和數學為核心的STEAM學習趣味。

「創科 @ 大埔 2026 」 日期： 2026年3月1至2日（星期日及一） 時間： 上午10時至下午6時 地點： 香港新界沙田香港科學園第三期會展中心大展覽廳及會議廳 費用： 免費 網站： >>前往<<