財政預算案2026｜孫東：香港發展AI採取「少花錢、多辦事」原則 全民AI培訓僅是開始

新一份《財政預算案》宣布，提速推動人工智能(AI)產業化，財政司司長陳茂波會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，並推動全民AI培訓。創新科技及工業局局長孫東今日(26日)表示，香港在相關領域，如診斷、治療及老年健康等方面擁有良好研究基礎，過去透過「產學研1+計劃」已支持約15個相關項目，目前多個項目正處於成果轉化階段。他指出，成立委員會旨在利用香港現有優勢，引進外來優質企業，開展國際業務，推動產業發展而非純粹科研。
孫東續指，香港人工智能研發院正處於籌備階段，很快將成立董事會，隨後全球招聘CEO及組建團隊。研發院將大力推動上游科研發展、透過AI賦能千行百業、提供AI治理建議、強調國際合作及人才培養。稍後數字政策辦公室將有更詳細交流。
預算案撥款5,000萬元推動「全民AI培訓」，孫東指「這僅僅是開始」，強調AI開啟新時代，政府過去數年已在算力、人才、科研、數據及企業集聚打好基礎，現階段重點讓市民抓住AI機遇，提升自身能力。
稱AI發展成果顯著
被問到香港與新加坡在AI發展資源投放方面的差異。孫東強調，香港發展AI採取「少花錢、多辦事」原則，過去幾年成果顯著，如香港已推出自家大語言基礎模型「港話通」、科學園短短兩年匯聚逾千家AI企業，多家相關企業上市、香港五所大學在AI及數據科技領域全球排名前50等。
孫東強調，香港不與其他地方比花錢多少，只看成果。雖然在企業應用場景及全民重視度上與內地仍有差距，但香港是毗鄰內地，守住國家AI發展紅利，無任何經濟體可比。未來將繼續務實推動AI成為香港關鍵產業。
人工智能算力方面，他提到沙嶺國際數據中心招標文件即將公布，未來將大幅提升算力，定位為區域AI算力樞紐，而非僅滿足香港或大灣區。
河套及新田科技城目標一致
另外，政府向河套香港園區公司注資100億元，以及在新田科技城成立專屬公司並提供100億元起始資金。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘解釋，兩個100億元主要目標一致，「提升市場信心，顯示政府發展決心。」
他指，資金中大部分將用於支持公私營合作項目，如由政府或園區公司透過注資成立子公司，與私營機構共同發展。具體模式仍在探討中，稍後向立法會申請撥款時會詳細說明。
境外首個國家製造業創新中心聚焦 「極端環境半導體」
至於在港建設首個境外的國家製造業創新中心，工業專員葛明表示，香港中心將具特色，聚焦「極端環境半導體」，面向高溫、高壓、大功率、強輻射等極端環境的新一代工業半導體，提供從芯片到模組、材料、工藝、設備到系統的全鏈條技術研發及裝備驗證體系，服務航天、商業航天、新興電力、清潔能源、高端裝備製造等領域。他表示，該領域國家級難題多，香港中心亦將具國際化特色，期望未來獲大眾更多關注。