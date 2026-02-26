財政預算案2026｜孫東：香港發展AI採取「少花錢、多辦事」原則 全民AI培訓僅是開始

新一份《財政預算案》宣布，提速推動人工智能(AI)產業化，財政司司長陳茂波會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，並推動全民AI培訓。創新科技及工業局局長孫東今日(26日)表示，香港在相關領域，如診斷、治療及老年健康等方面擁有良好研究基礎，過去透過「產學研1+計劃」已支持約15個相關項目，目前多個項目正處於成果轉化階段。他指出，成立委員會旨在利用香港現有優勢，引進外來優質企業，開展國際業務，推動產業發展而非純粹科研。

預算案撥款5,000萬元推動「全民AI培訓」，孫東指「這僅僅是開始」，強調AI開啟新時代，政府過去數年已在算力、人才、科研、數據及企業集聚打好基礎，現階段重點讓市民抓住AI機遇，提升自身能力。

稱AI發展成果顯著

被問到香港與新加坡在AI發展資源投放方面的差異。孫東強調，香港發展AI採取「少花錢、多辦事」原則，過去幾年成果顯著，如香港已推出自家大語言基礎模型「港話通」、科學園短短兩年匯聚逾千家AI企業，多家相關企業上市、香港五所大學在AI及數據科技領域全球排名前50等。

孫東強調，香港不與其他地方比花錢多少，只看成果。雖然在企業應用場景及全民重視度上與內地仍有差距，但香港是毗鄰內地，守住國家AI發展紅利，無任何經濟體可比。未來將繼續務實推動AI成為香港關鍵產業。