虛擬貨幣平台AAX倒閉 負責人疑捲款逾6億元被控4罪今提堂

本港虛擬貨幣交易平台「AAX」2022年11月突然倒閉，導致平台逾百用戶無法提取及轉移資產。警方自同年11月16日起接獲約330宗報案，指一本地虛擬貨幣交易平台以系統維護及更新為由停止運作，客戶因此未能提取自己的虛擬資產。該平台於11月中旬分別發出公告，指需延長系統維護時間，以及考慮以發債形式籌集資金以維持營運。



商業罪案調查科人員接手調查，於2022年12月23日採取行動，在中區以涉嫌「欺詐」拘捕一名37歲本地男子及在九龍城區拘捕一名44歲本地男子。另外，該名37歲男子向警務人員稱於2021年5月離職後，再沒有參與該公司的任何工作，涉嫌「誤導警務人員」被捕。初步調查顯示，被捕人懷疑透過虛假消息及不法手段令該虛擬貨幣交易平台停止運作，以致客戶無法在平台提取虛擬資產，涉及金額超過9,800萬元，其中一名受害人損失最高達1,260萬元。警方已凍結涉案公司及人士的銀行戶口，總值約200萬元。另外兩層總值5,550萬元的物業亦已被凍結，以作進一步調查。行動中，警方檢獲數部手提電腦、數部智能電話、支票簿及加密貨幣錢包等。所有被捕人現正被扣留調查。



至2024年7月19日，商業罪案調查科人員經進一步調查後，鎖定一名與案有關的39歲本地男子，涉嫌管理相關虛擬貨幣交易平台。該名男子於2022年11月離開香港，2024年7月18日在入境香港時被拘捕。該名被捕男子已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於同年7月20日上午在東區裁判法院提堂。截至同年7月19日，警方共接獲890名受害人報案，涉及金額達2億800萬元。