流感｜上周活躍程度回升　乙型流感佔陽性呼吸道樣本飆至逾21%

衞生署衞生防護中心表示，雖然本地季節性流感活躍程度自一月中起呈持續下降趨勢，但過去一星期有所回升，尤其是乙型流感，呼籲尚未接種2025/26年度季節性流感疫苗的人士，除個別有已知禁忌症人士外，應盡快接種疫苗。
外地流行病毒株轉為乙型流感
中心總監徐樂堅醫生說，中心的最新監測數據顯示，上周(15日至21日)呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為2.29%，較前一周(8日至14日)錄得的1.96%有所上升。同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.13宗，亦較前一周每一萬人0.10宗有所上升。乙型流感佔陽性呼吸道樣本的比例則由一月底約6%逐步飆升至上周的逾21%，而甲型流感比例則由91%下降至71%。香港以外地區方面，日本和韓國的季節性流感活躍程度持續高企，而流行的病毒株由早前的甲型流感轉為乙型流感，而日本更因乙型流感而出現另一冬季高峰，中國內地、台灣、北美地區等地的乙型流感比率近期亦有所上升。
不排除進入冬季流感季節
徐樂堅醫生說，根據過往經驗，冬季流感季節大多於第一季出現。現時天氣仍然寒冷，加上市民於長假外遊回港及流行病毒株出現變化等因素，不排除活躍程度會繼續上升並進入冬季流感季節，中心會密切監察情況。另外，今年已錄得5宗兒童感染流感的嚴重個案，他們介乎6個月至15歲，其中3宗沒有接種季節性流感疫苗，提醒家長和照顧者留意病童情況。其他呼吸道病原體方面，最新監測數據顯示，鼻病毒／腸病毒及副流感病毒較為活躍，其中副流感病毒的呼吸道樣本陽性百分比較上月有所上升。