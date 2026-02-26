流感｜上周活躍程度回升　乙型流感佔陽性呼吸道樣本飆至逾21%

衞生署衞生防護中心表示，雖然本地季節性流感活躍程度自一月中起呈持續下降趨勢，但過去一星期有所回升，尤其是乙型流感，呼籲尚未接種2025/26年度季節性流感疫苗的人士，除個別有已知禁忌症人士外，應盡快接種疫苗。

外地流行病毒株轉為乙型流感

中心總監徐樂堅醫生說，中心的最新監測數據顯示，上周(15日至21日)呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為2.29%，較前一周(8日至14日)錄得的1.96%有所上升。同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.13宗，亦較前一周每一萬人0.10宗有所上升。乙型流感佔陽性呼吸道樣本的比例則由一月底約6%逐步飆升至上周的逾21%，而甲型流感比例則由91%下降至71%。香港以外地區方面，日本和韓國的季節性流感活躍程度持續高企，而流行的病毒株由早前的甲型流感轉為乙型流感，而日本更因乙型流感而出現另一冬季高峰，中國內地、台灣、北美地區等地的乙型流感比率近期亦有所上升。