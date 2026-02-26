財政預算案2026｜議員關注醫療券金額多年不變　醫衞局：先導計劃比提高金額更有效

新一份《財政預算案》公布，原定今年結束的長者醫療券獎賞先導計劃，會延長兩年至2028年底。醫務衞生局表示，先導計劃是透過額外資源，更好誘導長者運用醫療券，相對於提高金額水平更有效改變長者的求醫習慣，又指先導計劃有助提升長者在特定基層醫療服務用醫療券的比例。

選委界立法會議員陳凱欣在立法會財務委員會會議質疑，原有醫療券計劃自2014年至今都未曾加碼，只維持於2,000元，建議「唔加1,000蚊都加500蚊」。財政司司長陳茂波回應稱，今年長者生活津貼和其他項目津貼都有增加，認為長生津多一個月遠超過醫療券加碼1,000元，直言「資源就得咁多」。

為期3年的長者醫療券獎賞先導計劃，將會延長兩年至2028年底，當長者在同一年度累計使用1,000元醫療券，支付檢查或慢病管理等特定基層醫療服務，便會自動獲發500元醫療券獎賞，延長涉及額外開支約10億元。

醫衞局：先導計劃更具引導性

醫務衞生局指，長者醫療券的政策原意，是鼓勵長者善用私營基層醫療服務作預防性的健康管理，而先導計劃正是透過額外資源，更好誘導長者運用醫療券於健康評估、身體檢查、篩檢及慢性病管理等特定基層醫療服務。當局說，相對於簡單提高醫療券金額水平，先導計劃更具引導性及更有效改變長者求醫習慣，使他們更多使用預防性的健康管理服務，而非著重用於處理偶發性疾病或其他用途。

當局又稱，長者醫療券獎賞先導計劃自2023年推出後成效顯著，長者使用醫療券於特定基層醫療服務的比例，由計劃推出前，即2023年1月至11月中的48%，提升至計劃推行期間，即2023年11月中至去年12月底的63%。