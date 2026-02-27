財政預算案｜市民質疑北都「益晒深圳」 陳茂波：企業落戶為港增稅收就業機會

新一份財政預算案日前出爐，北部都會區作為香港未來的發展重鎮，預算案中提出多項措施加速北都發展。財政司長陳茂波明言，要加速北都發展，需要較多前期投入，並須利用市場資源。有市民質疑政府大量投資北都只會令深圳得益，陳茂波解釋，吸引企業落戶北都，可增加本港稅收和就業機會。另有市民及立法會議員認為預算案對市民的支援措施不足，陳茂波則指在有限資源下須作取捨。 預算案提出多項支援北都發展的措施，包括從外匯基金轉撥1,500億元，用作投資北都等基建項目；向河套香港園區和新田科技城等各注資100億元。陳茂波昨日出席電台節目時表示，本港過往每年用於基建發展約900多億元，未來幾年由於北都發展，需要增至約1,280億元，要發展北都，就要利用市場資源加速北都發展。他續指，要搞好基建、引入企業，讓企業落戶後可發展產業，其後就有稅收。

對於有聽眾質疑「九成錢堆去北都」，認為應該投資更多於香港市民身上，「如果唔係香港會冧」。陳茂波回應指並非「益晒深圳」，他解釋，過去發展創科注重科研，商業化生產則在內地進行，令經濟收益落在深圳和大灣區其他城市；而現時吸引企業落戶北都，則可為香港帶來稅收，並增加就業機會。 在立法會財委會上，身兼生產力局主席的紡織及製衣界立法會議員陳祖恒關注，預算案提出的稅務優惠是針對全部產業或指定產業。陳茂波表示，預算案提出半稅或5%稅率，主要用作加速北部都會區的發展，以引入企業，尤其是先進製造業等，並考慮有關公司的投資規模、創造的就業崗位數量等，量度可提供的優惠水平。

政府亦擬向河套香港園區公司注資100億元，以及在新田科技城成立專屬公司並提供100億元起始資金。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘解釋，兩個100億元主要用作提升市場信心，資金中大部分將用於支持公私營合作項目。創新科技及工業局長孫東補充，當第二階段公私營合作的用地逐步建成，市場信心自會提升，屆時政府只須在政策層面提供支持，便能吸引大量私人資本投入北都，推動整體發展加速。

陳茂波

未派消費券市民失望

陳茂波：盛事帶動旅客訪港 預算案亦提出多項「派糖措施」，包括寬減差餉和薪俸稅等，「甜度」稍勝去年。不過有市民對未有派發消費券感失望，陳茂波表示，本港將會舉辦很多盛事活動，多人訪港有助帶動就業，提升收入，料較有長遠效益。亦有聽眾指育兒壓力大，期望引入累進式子女免稅額。陳茂波回應指，政府有不同措施鼓勵生育，冀市民體諒本港經濟剛有改善，稅務寬免措施長遠會令政府庫房收入減少，未來亦會發債，需要取得平衡。亦有聽眾指，公營醫療收費改革後，醫療開支增加感壓力。陳茂波表示，政府在醫療上承擔逾九成，惟同意申請豁免費用的手續值得檢討。

回應議員冀增醫療券金額指須取捨 陳茂波昨出席立法會財委會，多名議員針對各自範疇提出意見。社福方面，選委界管浩鳴關注，去年預算案已提出削減社會福利界開支2%，政府沒有削減受助者的資助，反而削減機構資源，令人不解。陳茂波解釋，社工的工作重要，但考慮到公共財政狀況，需要削減2%公共開支，社福界亦要一視同仁。他指，目前環境難免要動用儲備，如有需要，勞福局可檢視能否作針對性幫助。 預算案提出向醫管局撥款1,031億元，增加2.9%。選委界議員陳凱欣關注，用於管理層的薪金開支相當高，期望政府撥款能用在醫療服務和前線員工薪金。她亦關注，「長者醫療券」由2014至今，維持每年2,000元，認為可以考慮增加。陳茂波回應指，政府對公共醫療的承擔超過九成，預算案亦提出長者生活津貼和綜援等措施「出雙糧」，政府財政狀況剛好轉，在有限資源下須作取捨，今次選擇較大力度調整免稅額和基層津貼等，冀令更多市民受惠。