長和系再締千億大刁 1107億沽英配電商 現金回報6倍

UKPN主要業務為於倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力，為850萬家庭及企業用戶提供服務，由長建、電能及長實分別擁有40%、40%及20%。今次交易中，長建預期錄得實際收益145億元；電能預期錄得107億元收益；長實預期錄得84億元收益，即合共獲利336億元。

長和系出售港口業務遇阻，卻無礙集團繼續創造「千億大刁」。長江基建(1038)、電能實業(006)及長江實業集團(1113)昨聯合公布，向法國公用事業企業Engie出售英國配電商UK Power Networks(UKPN)100%權益，總作價約1,107億元，交易規模僅次1999年「賣橙」，為歷來第二大。投資市場一片歡欣，長建及長江和記實業(001)齊齊逆市急升4.5%，電能及長實漲逾3%。

李澤鉅：繼續尋求投資發展機會

市場消息透露，按企業價值計，集團2010年以57.75億英鎊作價收購UKPN，是次出售作價則為168.38億英鎊(約1,768億港元)，增幅1.9倍；而自2010年收購UKPN後所獲得的股東分派為44億英鎊。長江集團於UKPN項目的現金回報超過6倍。長江集團主席李澤鉅表示，長江集團將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場，包括英國及其他地區，物色受規管行業及擁有長期穩定合同的項目，及其他具備優厚潛力業務。

而長和系今次交易可謂「點石成金」。長江集團聯席董事總經理甄達安指，UKPN於被收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被英國能源監管機構Ofgem予以劣評；時至今日，幾乎所有指標均為同儕之首，並五度榮獲「年度公用事業大獎」。集團對於UKPN的重大轉變和長足發展，感到十分欣喜和自豪。