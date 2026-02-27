財政預算案｜撤「一換一」被指減換電動車意欲 陳茂波︰2035年全面淘汰油車決心大

新一份《財政預算案》宣布，取消電動車「一換一」稅務優惠。財政司長陳茂波昨出席電台聯播節目，多名聽眾致電表示質疑相關做法。有聽眾反對有關政策「一刀切」取消；亦有聽眾關注會減低換電動車的意欲。

陳茂波表示，相關政策實施多年，電動車近年來款式及技術已進步很多，價錢亦具備競爭力。目前市場上新登記私家車中七成屬電動私家車，即每十輛就有七輛電動車。政策已見成效，因此認為政府是時候收回支持力度，將資源投放在其他地方。