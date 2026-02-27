財政預算案｜撤「一換一」被指減換電動車意欲 陳茂波︰2035年全面淘汰油車決心大

新一份《財政預算案》宣布，取消電動車「一換一」稅務優惠。財政司長陳茂波昨出席電台聯播節目，多名聽眾致電表示質疑相關做法。有聽眾反對有關政策「一刀切」取消；亦有聽眾關注會減低換電動車的意欲。
陳茂波表示，相關政策實施多年，電動車近年來款式及技術已進步很多，價錢亦具備競爭力。目前市場上新登記私家車中七成屬電動私家車，即每十輛就有七輛電動車。政策已見成效，因此認為政府是時候收回支持力度，將資源投放在其他地方。
不過有聽眾對「一刀切」取消優惠非常不滿，本身為的士司機的李先生指，做法令人欠缺意欲更換電動車，又質疑電動車價格相宜的說法：「平嗰啲車款完全唔得㗎，司長自己有無坐過？」陳茂波就笑指：「頭先都解釋過，唔長氣喇！」他相信電動車是大勢所趨，設計上亦有不少創新；對政府2035年全面淘汰燃油車的決心很大。
有車行生意急升 憂往後銷情
有車行表示預算案公布當晚生意急升，甚至賣出超過500輛車，但擔憂往後的銷情。陳茂波在立法會財務委員會會議回應議員提問時補充，電動車技術不斷進步，市場價錢有所下降，現在取消是合適做法，強調財政並非考量重點。他又指，現在社會環保意識很強，政府會加速推動充電設施，做好配套。惟陳茂波亦承認，預計未來一段時間電動車銷量會下跌。
中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培相信，措施或令本有意購買電動車的市民轉而選擇混能車；若要吸引市民買電動車，車廠日後或要提供較大優惠，當局亦要有更多充電配套配合。