財政預算案｜回應曾拒撥外匯基金紓民困 許正宇：開支有別投資

政府提出從外匯基金轉撥1,500億元收入，用於支持北部都會區和其他基建項目。財政事務及庫務局長許正宇指，外匯基金轉撥後去年的收入仍然錄得正增長，又稱做法不影響外匯基金流動。他又解釋，5年前曾指隨便動用基金或影響市場信心，指當年是回應轉撥基金作日常開支，而現時是用作基建投資，強調兩者有本質上差別。

新一份《財政預算案》提到，政府建議在不影響外匯基金保持香港貸幣金融體系穩定的前提下，分兩個財政年度共轉撥1,500億元收入至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。許正宇表示，在預算案發表後已密集式與很多評級機構、經濟學者和不同代表，介紹主要內容，形容對方認為預算案「平穩」，又重申外匯基金轉撥不會是常態安排。