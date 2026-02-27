財政預算案｜回應曾拒撥外匯基金紓民困 許正宇：開支有別投資

政府提出從外匯基金轉撥1,500億元收入，用於支持北部都會區和其他基建項目。財政事務及庫務局長許正宇指，外匯基金轉撥後去年的收入仍然錄得正增長，又稱做法不影響外匯基金流動。他又解釋，5年前曾指隨便動用基金或影響市場信心，指當年是回應轉撥基金作日常開支，而現時是用作基建投資，強調兩者有本質上差別。
新一份《財政預算案》提到，政府建議在不影響外匯基金保持香港貸幣金融體系穩定的前提下，分兩個財政年度共轉撥1,500億元收入至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。許正宇表示，在預算案發表後已密集式與很多評級機構、經濟學者和不同代表，介紹主要內容，形容對方認為預算案「平穩」，又重申外匯基金轉撥不會是常態安排。
與5年前決定 原則同出一轍
2021年疫情期間，有立法會議員建議以外匯基金盈餘推行紓解民困措施，許正宇當時強調，隨便動用外匯基金作政府開支，會嚴重削弱基金履行捍衛香港貨幣和金融穩定的主要職能，亦令市場動搖對聯繫匯率制度的信心。他昨被問到為何5年後有不同決定，解釋當年的建議是用作支撐經濟開支，今次轉撥則是用在工程項目的投資收入，強調今次決定與當初原則同出一轍，即大前提要保持金融穩定，「始終開支同投資係有本質上嘅差別」，投資在基建也可使經濟更多元化、發展更多產業，增加抗風險度。
外匯基金需要保持高流動性，才能保持貨幣和金融穩定。許正宇說，建議轉撥的收入雖然是用作長遠投資，但有關金額是基金額外增長部分，在去年錄得逾3,300億元投資收入轉撥1,500億元後，基金仍然錄得正增長，認為做法與保持流動沒有衝突。
政府另提出把兩個債券計劃合共借款上限調高至9,000億元，以及未來5年共發債逾9,700億元，並逐步增加長債比例。許正宇未正面回應發債支持基建是否無上限，僅表示政府財政穩健，又稱在2030至31年度，未償還債務只佔整個本地生產總值水平19.9%，從不同緯度與很多先進經濟體比較，財政都是非常可控和管理得好的水平。