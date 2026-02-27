財政預算案｜香港AI發展「少花錢多辦事」 孫東：全民AI培訓效果佳可加碼

新一份《財政預算案》宣布，成立「AI+與產業發展策略委員會」，聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，並推動全民AI培訓。創新科技及工業局長孫東昨表示，委員會旨在利用香港現有優勢，引進外來優質企業，開展國際業務，推動產業發展而非純粹科研。他又指，香港發展AI採取「少花錢、多辦事」原則，全民AI培訓若初步嘗試效果良好會考慮加碼。

孫東昨出席預算案相關措施記者會進行解說，指香港人工智能研發院正處於籌備階段，很快將成立董事會，隨後全球招聘CEO及組建團隊。研發院將大力推動上游科研發展、透過AI賦能千行百業、提供AI治理建議、強調國際合作及人才培養。數字政策辦公室稍後將有更詳細交代。