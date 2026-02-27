熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-27 04:00
更新：2026-Feb-27 04:04

財政預算案｜香港AI發展「少花錢多辦事」 孫東：全民AI培訓效果佳可加碼

分享：
創新科技及工業局長孫東指，香港人工智能研發院正處於籌備階段。(周令知攝)

孫東指，香港人工智能研發院正處於籌備階段。(周令知攝)

adblk4

新一份《財政預算案》宣布，成立「AI+與產業發展策略委員會」，聚焦生命健康及具身智能，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，並推動全民AI培訓。創新科技及工業局長孫東昨表示，委員會旨在利用香港現有優勢，引進外來優質企業，開展國際業務，推動產業發展而非純粹科研。他又指，香港發展AI採取「少花錢、多辦事」原則，全民AI培訓若初步嘗試效果良好會考慮加碼。

孫東昨出席預算案相關措施記者會進行解說，指香港人工智能研發院正處於籌備階段，很快將成立董事會，隨後全球招聘CEO及組建團隊。研發院將大力推動上游科研發展、透過AI賦能千行百業、提供AI治理建議、強調國際合作及人才培養。數字政策辦公室稍後將有更詳細交代。

adblk5

另外，預算案建議撥款5,000萬元推動「全民AI培訓」，孫東指「這僅僅是開始」，如果效果良好會考慮加碼。他強調AI開啟新時代，政府過去數年已在算力、人才、科研、數據及企業集聚打好基礎，現階段重點讓市民抓住AI機遇，提升自身能力。

首個境外國家製造業創新中心

至於在港建設首個境外的國家製造業創新中心，工業專員(創新及科技)葛明表示，香港中心將具特色，聚焦「極端環境半導體」，面向高溫、高壓、大功率、強輻射等極端環境的新一代工業半導體，提供從芯片到模組、材料、工藝、設備到系統的全鏈條技術研發及裝備驗證體系。他表示，該領域國家級難題多，香港中心亦將具國際化特色，期望未來獲大眾更多關注。

adblk6

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務