本地季節性流感活躍度回升 乙型流感個案飆升

本地季節性流感活躍度過去一周回升。衛生防護中心表示，中心的最新監測數據顯示，上周(2月15至21日)呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為2.29%，較前一周錄得的1.96%上升。同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.13宗，亦較前一周0.10宗增升。乙型流感佔陽性呼吸道樣本的比例則由1月底約6%逐步飆升至上周的逾21%，而甲型(H3)流感比例則由91%下降至71%。

防護中心指，香港以外地區，如日本和韓國的季節性流感活躍程度持續高企，而流行的病毒株由早前的甲型(H3)流感轉為乙型流感，而日本更因乙型流感而出現另一冬季高峰，世界多地的乙型流感比率近期亦有所上升，包括中國內地、台灣、北美地區等。