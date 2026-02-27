本地季節性流感活躍度回升 乙型流感個案飆升

本地季節性流感活躍度過去一周回升。衛生防護中心表示，中心的最新監測數據顯示，上周(2月15至21日)呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為2.29%，較前一周錄得的1.96%上升。同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.13宗，亦較前一周0.10宗增升。乙型流感佔陽性呼吸道樣本的比例則由1月底約6%逐步飆升至上周的逾21%，而甲型(H3)流感比例則由91%下降至71%。
防護中心指，香港以外地區，如日本和韓國的季節性流感活躍程度持續高企，而流行的病毒株由早前的甲型(H3)流感轉為乙型流感，而日本更因乙型流感而出現另一冬季高峰，世界多地的乙型流感比率近期亦有所上升，包括中國內地、台灣、北美地區等。
中心總監徐樂堅說，根據過往經驗，香港冬季流感季節大多於第一季出現。現時天氣仍然冷，加上市民長假外遊回港及流行病毒株出現變化等因素，不排除流感活躍程度會繼續上升並進入冬季流感季節，中心會密切監察情況。中心指，除個別有已知禁忌症人士外，應盡快接種疫苗。
他說，今年至今已錄得5宗兒童感染流感的嚴重個案，年齡介乎6個月至15歲，其中3宗沒有接種季節性流感疫苗；提醒家長和照顧者，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，一旦發現病童情況轉差，如出現呼吸急促、喘鳴、嘴唇發紫、胸痛、神志模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。