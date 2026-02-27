處理女兒保單企圖處理潛逃者財產罪成 郭鳳儀父判囚8個月

被國安處通緝的郭鳳儀，其父親郭賢生涉企圖取消為女兒購買的保單及領取結餘；經審訊後，被裁定違反《維護國家安全條例》下，企圖處理潛逃者財產罪成，昨判監8個月，為相關罪行的首宗定罪案件。 69歲的被告郭賢生昨由囚車押送到西九龍裁判法院。控罪指郭賢生於2025年1月4日至2月27日期間，在香港企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的潛逃者，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金，或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險(國際)有限公司的資金。

辯方求情指，被告不應因潛逃者的法律責任而受罰，法庭亦不應為迫使潛逃者回港而向被告加刑，又指本案僅涉數萬元，潛逃者不會因「少少錢」而回港受審。 署理主任裁判官鄭念慈判刑時表示，法庭有責任依法防範及懲治危害國安行為及活動，而此法例的立法目的是防止有人處理潛逃者的資產，達致懲治潛逃者的目的，指明的是潛逃者所有資產，而非只針對犯罪得益，如非希望令潛逃者回港，就不會有相關條文。 署理主任裁判官又指，本案性質嚴重，雖然被告不是直接做出危害國家安全的行為，亦不是動用或轉移資產，但有關資金仍然有機會被動用，增加潛逃者不回港受審的機會；強調判刑的其中一個考慮因素，是案中行為會否令潛逃者繼續潛逃，並不存在「連坐法」，亦無考慮被告與潛逃者是否親屬。

他續指，涉案近9萬元金額不是小數目，被告在2個月內2度處理文件企圖領取款項，並冒充潛逃者簽署；屬不誠實行為，以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告年紀大和沒有前科，減刑1個月，最終判囚8個月。 今次是維護國家安全條例生效後，首宗海外被通緝，並列為指明潛逃者人士的家人，被控「企圖處理潛逃者財產罪」案件。 29歲的郭鳳儀涉嫌勾結外國或境外勢力，危害國家安全，2023年7月被警方國安處懸紅100萬元通緝，並被保安局列為指明潛逃者。

案中涉及的財產，郭賢生指是在女兒年幼時，替她購買及由他供款的一份保單。郭賢生去年初向保險代理人提出取消保單，擬取回8萬多元結餘。法庭早前指，保單在郭鳳儀成年後已由她持有，裁定郭賢生企圖處理潛逃者財產罪成。