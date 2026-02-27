宏福苑7廈居民最快4月底可返單位拾細軟 卓永興：須充分部署確保安全

大埔宏福苑火災發生至今3個月，有居民聯署致函政府，冀能盡早交代讓他們返回居所執拾的時間表。政務司副司長卓永興預計，最快4月底可安排宏福苑7座受波及樓宇的居民，返回單位執拾細軟。 政府早前公布宏福苑居民安置方案，擬向宏志閣以外的7座大廈住戶收購業權。有居民擔憂一旦接受政府方案、簽署出售業權文件後，就沒有權利返回單位執拾物品；期望當局可盡早交代相關時間表，而非無了期等待。兼任大埔宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長的卓永興昨接受傳媒訪問時表示，明白宏福苑居民希望上樓查看，認為必須在安全情況下進行，例如確保天花、牆身等狀況安全。他指，由於上樓安排不僅規模大、難度高，須充分部署和進行大量前期工作，約需2個月時間準備，預計最快4月底可安排居民分批上樓，詳情於下月公布。

卓永興

卓永興又說，由於不能使用升降機，用戶須「行樓梯」，建議居民執拾時，只帶走貴重、有紀念價值、便攜的物品，當局稍後會制定相關須知指引。另外，政府會拍攝單位的照片，居民可以先透過看照片了解情況，再決定是否返回單位，或由較年輕的親戚代為上樓查看。他強調並非由政府拍照取代讓居民上樓。被問到是否只會安排上樓一次，他則指因相關安排須動用大量人力物力，政府會在合理情況下，盡量滿足居民的期望。 黃偉綸：現金流足夠「做埋」宏志閣

立法會財委會官員簡報預算案時，工聯會立法會議員鄧家彪在會上表示，至今已有70多名宏志閣居民聯絡他，表示希望政府將宏志閣納入收購方案，並關注如有過半數宏志閣居民願意接受收購，當局將如何處理。財政司副司長黃偉綸出席會議時回應說，目前68億元的總收購價只計算宏福苑其中7座，如宏志閣居民有相對共識，當局會「做埋佢」，涉及支出約9億至10億元，屆時會再到立法會處理程序。他強調，外界毋須擔心現金流不夠，政府在財政上可處理。

醫務衛生局昨宣布，為受大埔宏福苑火災影響居民提供的免費中、西醫義診和牙醫免費鑲配假牙服務將延長6個月至8月31日。截至本月24日，醫院管理局已為約2,000名受影響居民提供所需醫療服務；而火災中79名傷者已有78人先後康復出院，餘下1人情況穩定。