鰂魚涌站男疑偷拍裙底後翻看「作品」 警兩日後拘30歲男子（更新）

【28/2更新】警方表示，2月25日接獲一名女子電子報案，指上午在港鐵鰂魚涌站一扶手電梯上懷疑有一名男子偷拍一名女子裙底並逃去。經翻查閉路電視及調查後，警方於昨日（27日）下午以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕一名30歲姓梁本地男子，他現正被扣留調查，案件交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進。

港鐵站不時發生偷拍裙底的案件，一名女網民在社交平台Threads稱於鰂魚涌站目擊一名男子懷疑偷拍的經過，表示自己周三（2月25日）早上行經鰂魚涌站扶手電梯時，一名穿黑色風衣的可疑男，涉以手機貼近前方一名穿裙女子的裙底，其後更翻看手機相簿檢視「作品」。樓主坦言當時十分害怕，也擔心誤會他人，故沒即時制止，但已拍攝了偷拍男子的容貌，把影片傳予受害事主，她自己已報警求助，呼籲事主也報案。