鰂魚涌站男疑偷拍裙底 得手後翻看「作品」 目擊女子籲事主報案

港鐵站不時發生偷拍裙底的案件，一名女網民在社交平台Threads稱於鰂魚涌站目擊一名男子懷疑偷拍的經過，表示自己周三（2月25日）早上行經鰂魚涌站扶手電梯時，一名穿黑色風衣的可疑男，涉以手機貼近前方一名穿裙女子的裙底，其後更翻看手機相簿檢視「作品」。樓主坦言當時十分害怕，也擔心誤會他人，故沒即時制止，但已拍攝了偷拍男子的容貌，把影片傳予受害事主，她自己已報警求助，呼籲事主也報案。

目擊女子已電子報案 願意擔任證人 樓主於帖文稱事發周三早上約9時31分，她於鰂魚涌站往北角方向落車後乘搭往C出口的第一條中間扶手電梯向上，其間發現左邊電梯一名穿黑色風衣的男子突站前一級，身體貼近前方穿裙女子，左手手臂慢慢向女仔裙底傾斜，不時微微傾身望向自己手臂方向，直至男子行出電梯，才看清他正手持手機及正開啟著相機貼近事主裙底位置，故「100%確認他在偷拍」。樓主舉手機攝錄疑犯，清楚目睹他開啟相簿，翻看偷拍紀錄，隨後追上受害女士，透過AirDrop將片段傳給她。樓主坦言，這是她首次目睹偷拍發生，感到十分害怕，也擔心誤會他人，沒有即場喝止。

警方加強鰂魚涌站巡邏 這名女網民及後再更新帖文，表示「仲係嬲到爆炸，覺得其實我可以做到更多，但又因為怯懦冇做到更多」，整理過思緒之後，將目擊案發經過及相關影片截圖呈交電子報案，表明自己願意擔任證人。北角警署及後回覆稱由於報案人非當事人，警方行動有限，惟會加強鰂魚涌站巡邏，呼籲下次若遇到同類情況，應即時致電999報警，女網民再次呼籲事主盡快報案協助緝兇。