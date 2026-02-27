消防員涉趁女網友醉酒強姦罪成　還押至3.30求情及判刑

一名消防員涉在服務式住宅酒店內親自下廚設宴款待女網友，女方事後稱酒後被姦。被告否認強姦罪後受審11日，4男3女陪審團連日退庭商議10小時後，以6:1大比數裁定強姦罪成。特委法官郭棟明案件押後至下月30日求情及判刑，期間為事主索取創傷報告，被告還押監房看管。
被告陳鈞濬(34歲)，案發時任職消防員，現已被暫時停職。他否認於2021年7月9日至10日期間(包括首尾兩日)，在香港荃灣青山公路某房間強姦女子X。
控方開案陳詞指，女事主X於2021年4月中旬透過友人認識被告，在Instagram展開對話後，在海港城共進晚餐並交換電話號碼，之後透過WhatsApp保持聯絡。同年5月9日至6月中，X與另一名男子交往，因而停止與被告聯絡，但兩人仍偶爾在網上打機互動，X亦曾祝賀被告生日，被告提出外出相約遭拒。X及後建議在7月9日「食飯、睇戲」，被告則建議「食飯、飲酒、睇戲、飲酒」，X建議在尖沙咀圓方會面。
當日中午，被告向X表示欲一起品嘗白酒，為節省開瓶費邀約前往荃灣青山公路的某服務式住宅酒店。X在晚上10時半左右抵達，用膳期間飲用了白酒後感到頭暈並失去知覺。翌日清晨4時許，X醒來感到頭暈及四肢乏力，被告在旁坦言兩人已發生性行為。X的腦海瞬間浮現零碎片段，記得自己曾拒絕，最後被告在X的右下腹射精，X檢查身體後亦發現有黏稠痕跡。X在清晨4時半左右，透過WhatsApp告知胞姐事件。被告沐浴後送X回家，X昏睡至當日下午，醒後覺得遭被告迷姦，報警求助。
辯方指被告當時覺得尚有機會
辯方盤問時指，案發前被告知道X當時單身，覺得尚有機會，並有直接表明對X有意思，X同意。辯方續指，兩人晚飯後，被告給X手捲煙，並告知是普通煙草加大麻精油，X否認被告曾告知，但她從氣味知道是大麻。辯方指，X吸食手捲煙時嗆到，被告便「嘴對嘴」把煙吹向X，X否認。辯方續指兩人之後玩遊戲時續漸親密，互相擁抱並接吻，繼而性交，兩人入睡至凌晨4時，X拍醒被告叫他開車送她離開，X否認。辯方又指，事後網上有懷疑是X的性愛片段，X感到擔心才報警。X稱是報案時才知此事，女警亦為替她看過片段，確認片段中的人不是她。辯方卻指X因懷疑被偷拍，才誇大酒後的反應，X否認。
案件編號：HCCC93/2023