消防員涉趁女網友醉酒強姦罪成，還押至3.30求情及判刑。(資料圖片)

一名消防員涉在服務式住宅酒店內親自下廚設宴款待女網友，女方事後稱酒後被姦。被告否認強姦罪後受審11日，4男3女陪審團連日退庭商議10小時後，以6:1大比數裁定強姦罪成。特委法官郭棟明案件押後至下月30日求情及判刑，期間為事主索取創傷報告，被告還押監房看管。

被告陳鈞濬(34歲)，案發時任職消防員，現已被暫時停職。他否認於2021年7月9日至10日期間(包括首尾兩日)，在香港荃灣青山公路某房間強姦女子X。

控方開案陳詞指，女事主X於2021年4月中旬透過友人認識被告，在Instagram展開對話後，在海港城共進晚餐並交換電話號碼，之後透過WhatsApp保持聯絡。同年5月9日至6月中，X與另一名男子交往，因而停止與被告聯絡，但兩人仍偶爾在網上打機互動，X亦曾祝賀被告生日，被告提出外出相約遭拒。X及後建議在7月9日「食飯、睇戲」，被告則建議「食飯、飲酒、睇戲、飲酒」，X建議在尖沙咀圓方會面。