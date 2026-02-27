新華社指十五五時期　香港經濟社會發展措施要主動對接國家規劃

《十五五規劃建議》提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心。新華社報道「十五五」時期，香港經濟社會發展的各項措施，要主動對接國家「十五五」規劃，全面推進金融、創科發展雙引擎建設，同世界各地展開更廣泛、更緊密交流合作。

報道指，國際金融中心地位方面，要進一步深化香港同內地互聯互通，豐富離岸人民幣業務，持續強化國際資產及私人財富管理中心地位，優化證券市場，開拓海外新資金，發展香港國際黃金交易中心。