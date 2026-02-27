英國安法控3人｜倫敦經貿辦案下周開審 丘應樺稱袁松彪律師費由港府負責

港府駐倫敦經貿辦行政經理、退休警司袁松彪，涉違反英國《國安法》而被當地政府起訴，案件將於下周一(3月2日)開審，預計審期為5星期。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（27日）出席預算案記者會，被問到相關律師費是否由經貿辦支付時回應，律師費由特區政府負責，但沒有回應預算律師費為多少，僅稱案件已進入司法程序，不適宜評論。政府電話簿顯示，袁松彪仍為駐倫敦經貿辦行政經理。

案件首被告為63歲的駐倫敦經貿辦行政經理、退休警司袁松彪，次被告為38歲的英國希斯路機場邊境執法員衞志樑，他們同被控兩項控罪，同被控違反英國《國安法》，「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名，分別最高可判囚14年，案件將於3月2日開審。控罪指他們自2023年12月20日至2024年5月2日期間，協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為，並涉嫌於2024年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。衞志樑則另被指利用公職人員身份不當使用英國內政部的電腦資料庫，加控公職人員行為失當罪，最高可判囚終身。他們在審前覆核上，否認所有控罪。