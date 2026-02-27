啟德體育園｜羅淑佩指世界盃年外隊訪港機會較少 預告本地「天王天后級」歌手將演出

啟德體育園開幕將近一年，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(27日)出席財政預算案記者會，被問到今夏會否再有外國著名足球隊訪港進行表演賽。羅淑佩指世界盃決賽周在6月12日至7月20日舉行，惟英超等聯賽緊接8月中開鑼，恐未能在該段短時間舉行表演賽，並同時確保球員能出場。她亦事先張揚，有本地天王天后級歌手將在啟德體育園主場館舉辦演唱會。

據了解，啟德體育園今年的檔期已爆滿，羅淑佩出席記者會的時候，記者關注啟德是否與政府預期的成效一樣，以及會爭取舉辦甚麼國際賽。羅淑佩表示，啟德體育園不同檔期及不同活動均有競爭，不同活動交接亦需時，例如在演唱會後要「搵返草皮舖返好佢」，因草皮在新界「養緊」，導致體育園檔期緊張。

至於今年會否有外隊訪港，羅淑佩指今年世界盃決賽周在6月12日至7月20日舉行，期間外隊訪港機會較微，球員亦要恢復，而英超、德甲等主要聯賽在8月中開鑼：「喺呢個咁細嘅窗口裡面，有無辦法可以帶來一啲外隊比賽，而對球員出場有大啲保證，坦白講我要好小心睇，有機會今年嘅足球，未必好似去年咁多咁密集。」

啟德零售館九成商舖已租出

羅續指，啟德零售館租務情況初期發展較慢，但現時逾九成商舖已租出。演唱會方面，羅淑佩事先張揚，本地天王天后級演唱會有機會在啟德體育園主場館舉行，另有外國歌手、韓團及韓星計劃中，待主辦方公布。