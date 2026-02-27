熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-27 16:57
更新：2026-Feb-27 16:57

啟德體育園｜羅淑佩指世界盃年外隊訪港機會較少 預告本地「天王天后級」歌手將演出

分享：
熱刺在啟德主場館擊敗阿仙奴奪標。(周令知攝)

熱刺在啟德主場館擊敗阿仙奴奪標。(周令知攝)

adblk4

啟德體育園開幕將近一年，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(27日)出席財政預算案記者會，被問到今夏會否再有外國著名足球隊訪港進行表演賽。羅淑佩指世界盃決賽周在6月12日至7月20日舉行，惟英超等聯賽緊接8月中開鑼，恐未能在該段短時間舉行表演賽，並同時確保球員能出場。她亦事先張揚，有本地天王天后級歌手將在啟德體育園主場館舉辦演唱會。

熱刺在啟德主場館擊敗阿仙奴奪標。(周令知攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝) 熱刺友賽1:0擊敗阿仙奴。(吳康琦攝)

據了解，啟德體育園今年的檔期已爆滿，羅淑佩出席記者會的時候，記者關注啟德是否與政府預期的成效一樣，以及會爭取舉辦甚麼國際賽。羅淑佩表示，啟德體育園不同檔期及不同活動均有競爭，不同活動交接亦需時，例如在演唱會後要「搵返草皮舖返好佢」，因草皮在新界「養緊」，導致體育園檔期緊張。

adblk5

至於今年會否有外隊訪港，羅淑佩指今年世界盃決賽周在6月12日至7月20日舉行，期間外隊訪港機會較微，球員亦要恢復，而英超、德甲等主要聯賽在8月中開鑼：「喺呢個咁細嘅窗口裡面，有無辦法可以帶來一啲外隊比賽，而對球員出場有大啲保證，坦白講我要好小心睇，有機會今年嘅足球，未必好似去年咁多咁密集。」

啟德零售館九成商舖已租出

羅續指，啟德零售館租務情況初期發展較慢，但現時逾九成商舖已租出。演唱會方面，羅淑佩事先張揚，本地天王天后級演唱會有機會在啟德體育園主場館舉行，另有外國歌手、韓團及韓星計劃中，待主辦方公布。

adblk6

財政預算案2026懶人包，主動對接十五五規劃（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動AI+發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動AI+發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，支持新興產業和新型工業發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，北都國際創科新城和耐心資本（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動金融（添馬台） 財政預算案2026懶人包，推動金融（添馬台） 財政預算案2026懶人包，貿易中心和航空、航運、物流（添馬台） 財政預算案2026懶人包，貿易中心和航空、航運、物流（添馬台） 財政預算案2026懶人包，知識產權貿易及教育和人才（添馬台） 財政預算案2026懶人包，知識產權貿易及教育和人才（添馬台） 財政預算案2026懶人包，文體旅和綠色發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，文體旅和綠色發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，土地、房屋和基建發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，土地、房屋和基建發展（添馬台） 財政預算案2026懶人包，大埔宏福苑火災後續及相關工作（添馬台） 財政預算案2026懶人包，關顧社群（添馬台） 財政預算案2026懶人包，關顧社群（添馬台） 財政預算案2026懶人包，支持本地企業（添馬台） 財政預算案2026懶人包，由2026/27課稅年度起，增加基本、單親、已婚人士、子女及額外子女、供養父母或祖父母的免稅額，以及提高長者住宿照顧開支扣除上限（添馬台） 財政預算案2026懶人包，由2026/27課稅年度起，增加基本、單親、已婚人士、子女及額外子女、供養父母或祖父母的免稅額，以及提高長者住宿照顧開支扣除上限（添馬台） 財政預算案2026懶人包，2026/27年度政府整體開支為8,434億元，總收入預計為7,652億元（添馬台） 財政預算案2026懶人包，2026/27年度政府整體開支為8,434億元，總收入預計為7,652億元（添馬台） 財政預算案2026懶人包，2025年經濟表現及2026年經濟展望（添馬台） 財政預算案2026懶人包，財政儲備在2031年3月預計為7337億元（添馬台） 財政預算案2026懶人包，持續落實財政整合計劃（添馬台） 財政預算案2026懶人包，調高一億元以上住宅物業交易印花稅稅率（添馬台） 財政預算案2026懶人包，未來5年，政府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券（添馬台）

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務