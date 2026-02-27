財政預算案2026｜未來5年私人房屋地承載9.8萬單位　逾半來自北都

政府公布下一個財政年度的賣地計劃，將推出9幅住宅地用地，合共提供約6650個單位。當中有3幅是新納入賣地表的住宅用地，包括位於何文田佛光街、沙田石門大涌橋路與安心街交界，以及石門安心街與安平街交界，合共可提供1570個單位。

下年度推9幅住宅地提供6650單位 洪水橋佔3幅



發展局局長甯漢豪在記者會表示，這3幅用地均屬於中小型和成熟社區用地，原本規劃作政府機構、社區或商業用途，當局正陸續透過相關城規程序，改劃作住宅用途。



甯漢豪又說，在9幅住宅地中，有3幅位於洪水橋/厦村新發展區的片區，合共可提供3120個單位，現時正在招標；另外3幅是滾存自2025/26年度的用地，分別位於赤柱環角道、東涌第106A區及西貢清水灣道，可提供1960個單位。