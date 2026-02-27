財政預算案2026｜未來5年私人房屋地承載9.8萬單位　逾半來自北都

政府公布下一個財政年度的賣地計劃，將推出9幅住宅地用地，合共提供約6650個單位。當中有3幅是新納入賣地表的住宅用地，包括位於何文田佛光街、沙田石門大涌橋路與安心街交界，以及石門安心街與安平街交界，合共可提供1570個單位。
下年度推9幅住宅地提供6650單位 洪水橋佔3幅
發展局局長甯漢豪在記者會表示，這3幅用地均屬於中小型和成熟社區用地，原本規劃作政府機構、社區或商業用途，當局正陸續透過相關城規程序，改劃作住宅用途。
甯漢豪又說，在9幅住宅地中，有3幅位於洪水橋/厦村新發展區的片區，合共可提供3120個單位，現時正在招標；另外3幅是滾存自2025/26年度的用地，分別位於赤柱環角道、東涌第106A區及西貢清水灣道，可提供1960個單位。
甯漢豪表示，第一季度計劃推出東涌第106A區的用地，可提供約990個單位，這幅用地位處海濱位置，屬於中等規模，亦有預計於2029年落成的東涌東站作為配套。
甯漢豪說，政府在這幅用地沒有施加任何興建政府設施的要求，毗鄰亦有另一幅用地已於2025年售出，相信市場對這幅即將推出的東涌第106A區用地，會有一定興趣。
她又說，賣地表的9幅用地，連同鐵路物業發展、市區重建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可提供約22580個單位，超越了年度目標，政府會審時度勢推地，確保市場供應穩定。而未來5年準備好的私人房屋土地供應，可以承載98000個單位，超過一半來自北部都會區，她認為這是很自然，既然北部都會區是未來一個新開發的區域和經濟引擎，有多些房屋用地產出是應該。另外，有約兩成是來自大嶼山東涌及小蠔灣，其他是市區用地，但土地不多，即使有土地推出，多數是原本預留作機構或商業用地，再改變用途。
甯漢豪說樓市明顯回暖
她又說，樓市明顯回暖，近期交投持續向穩、甚至上升，政府近幾個月推出的住宅用地都以相當合理的價錢售出，反映樓市正穩步發展。對於預算案表明下一個年度不會推售一般商業用地，甯漢豪表示，會持續檢視將商業地用作住宅或其他更靈活用途，早前已邀請市場就3幅地發展為專上教育學生宿舍的用地，提交意向書，政府會視乎市場反應，未來推出至少1幅作為宿舍用途。
原文刊登於 香港電台