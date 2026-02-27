15人墮投資騙局損失550萬元 32歲內地男洗黑錢罪成囚45月

一名男子今日（27日）在區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁45個月。



警方於2023年8月接獲15名受害人報案，指於2023年6至7月期間，被誘騙於懷疑虛假網站或應用程式開設戶口，並被要求將金錢轉帳至多個銀行帳戶，其中有約550萬元轉至一個懷疑傀儡戶口。新界北總區刑事部人員經調查後，於2024年9月拘捕一名32歲內地男子，涉嫌「洗黑錢」。調查顯示他為該傀儡戶口持有人，處理大約1,400萬元犯罪得益。他其後被落案起訴一項「洗黑錢」罪。該名男子今日在區域法院承認控罪，並被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之二十的刑期，最終判處監禁45個月。



警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。