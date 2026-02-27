挖空原木藏2200萬元可卡因　海關揭中美洲海運貨櫃藏毒拘4男

海關經風險評估及情報分析，鎖定一個自中美洲哥斯達黎加抵港、報稱載有木材的40呎貨櫃。關員利用X光逐一掃描300多條沉重木頭，最終才揭發其中三條暗格藏毒，佔整體僅1%。經監控遞送後，海關昨日(26日)在青衣拘捕4名外籍男子，成功堵截30公斤、約值2200萬元可卡因流入市場。

海關根據風險評估和情報分析，鎖定一隻由哥斯達黎加經海路抵港、報稱載有木材的40呎貨櫃。貨物寄貨人和收貨人都是貿易公司，但雙方近幾個月無任何海運紀錄；加上貨物來自中美洲國家，屬於毒品來源地之一，因此決定扣查貨櫃。