挖空原木藏2200萬元可卡因　海關揭中美洲海運貨櫃藏毒拘4男

海關經風險評估及情報分析，鎖定一個自中美洲哥斯達黎加抵港、報稱載有木材的40呎貨櫃。關員利用X光逐一掃描300多條沉重木頭，最終才揭發其中三條暗格藏毒，佔整體僅1%。經監控遞送後，海關昨日(26日)在青衣拘捕4名外籍男子，成功堵截30公斤、約值2200萬元可卡因流入市場。
海關根據風險評估和情報分析，鎖定一隻由哥斯達黎加經海路抵港、報稱載有木材的40呎貨櫃。貨物寄貨人和收貨人都是貿易公司，但雙方近幾個月無任何海運紀錄；加上貨物來自中美洲國家，屬於毒品來源地之一，因此決定扣查貨櫃。
海關於本月10日在葵涌海關大樓開櫃檢驗，貨櫃內共有300多條木頭，X光掃描時發現當中3條有可疑陰影，懷疑內部被掏空，用工具開啟後，起出多磚白色粉末，檢驗後證實為30公斤、約值2,200萬元的可卡因。海關提到，毒販費盡心思試圖增加海關執法難度。首先涉案3條木頭的暗格表面處理得非常精細，只有不明顯膠水接駁痕跡，更有木紋處理，偽裝成未經處理的木頭。另外，藏毒的木頭僅佔整體1%，加上每條木頭重約60公斤，關員逐一檢查相當耗時，不過仍難逃法眼。
經跟進調查及全天候監控遞送，海關發現販毒集團行事小心，沒有即時提貨，而是將貨櫃存放在葵涌碼頭超過兩星期。至昨日(26日)下午，販毒集團覺得安全後，才安排運送貨櫃往青衣一倉庫，並安排4名外籍男子前往搬貨。關員見時機成熟，隨即收網拘人，4名被捕男子年齡介乎27至49歲，目前案件仍在調查，不排除有更多人被捕。