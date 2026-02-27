北角失常男破壞城巴車窗 搶車溜後撼九巴被制服

北角周五（27日）傍晚6時45分發生精神有異男子「搶巴士」車禍。一輛116線城巴駛至英皇道近國都廣場附近時，車長報案指一名男乘客用車廂內的錘仔，擊碎巴士上層玻璃，更趁他查看受損位置期間登上駕駛座企圖開車，給果意外鬆手掣，溜後撞及後方一輛102線九巴，九巴車頭損毀，擋風玻璃碎裂，幸乘客均無受傷。

聲稱患愛滋病 城巴車長被血濺中送院檢查 涉案男子從上層玻璃缺口跳車逃走，一度在路中心徘徊，警方在長康街交界擒獲男子，他手部受傷及懷疑精神有異，送往東區醫院治理。據悉，有人聲稱自己患愛滋病；城巴車長被其血濺中要求送院檢查，現場遺下懷疑藥樽，警方現正調查男子犯案動機，案件列作刑事毀壞、偷車及交通意外無人受傷處理。

城巴回覆《am730》查詢指，周五下午約6時45分，城巴一輛116號線巴士（鰂魚涌方向）行駛至英皇道近電廠街時，車長接報指巴士上層一名男乘客懷疑破壞車窗，即時按既定程序暫停行車，並通報車務控制中心。車長協助其他乘客轉乘其他巴士時，該名男乘客突然走向車頭拉動手掣，巴士向後滑動，並與後方另一輛巴士發生碰撞。車長隨即介入制止。該名男乘客事發後，從巴士上層車窗逃離案發現場。城巴嚴厲譴責損壞公共交通工具的行為，公司獲悉相關人士已被拘捕，將全力配合警方調查。