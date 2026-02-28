財政預算案2026｜羅淑佩︰今年有望逾200班郵輪航班停泊 光影巡禮取代「幻彩詠香江」

羅淑佩指屆時陪伴香港逾20年的「幻彩詠香江」將完成歷史任務，政府會積極研究是否為此舉辦告別活動。(林俊源攝)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（28日）出席一個電台節目時表示，去年有189班郵輪航班停泊，已回復至高峰的88%，今年有望超過200班。她表示，有數個航線以香港為母港，而國產大郵輪有望年底停靠本港，相信日後與大灣區有很大協同合作空間；又指，因疫情影響到以往的郵輪編排，有理由相信近年較少來港的郵輪未來會再次訪港，她對郵輪停泊本港感到樂觀。她提到，春節期間的內地及海外旅客均增加14%，因海外旅客並無春節假期及黃金周，證明本港對海外旅客而言是具相當大的吸引力。

另外，啟德體育園啟用一周年，羅淑佩表示，非常滿意體育園的成績，有超過180萬人次到訪主場館，售票方面是世界第三、亞洲第一，門票收益很大。

財政預算案提出，來年向旅發局撥款16億6000萬元。羅淑佩表示，撥款按年增長34.5%，去年政府財政較緊張時，削減其撥款近20%，旅發局在使用儲備及「限米煮限飯」下，中環光影匯及美酒佳餚等活動都有不錯的表現。

她指，旅發局每年都有數個旗艦活動，其中今年的中秋節，除舞火龍活動外，旅發局正構思可否做更多。至於美酒佳餚及年尾倒數，她相信規模會更大。