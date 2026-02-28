美以襲伊朗丨 機管局：截至上午11時有9班航班取消 入境處未接獲港人求助

中東局勢升級，美國及以色列今日（28日）早上起聯合向伊朗發動先發制人導彈攻擊，伊朗隨即向以色列發射導彈還擊。 保安局對伊朗以色列紅色外遊警示 籲計劃前赴或在當地港人留意 保安局對伊朗和以色列的紅色外遊警示，更新相關內容，指自2月下旬，中東地區局勢升溫。特區政府呼籲計劃前赴或已在伊朗和以色列的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及中國駐伊朗使領館、中國駐以色列使領館發布的領事服務信息。入境處指，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐伊朗伊斯蘭共和國大使館、中國駐以色列大使館及旅遊業監管局了解。入境處至今未接獲港人求助。

機管局今日亦表示，受伊朗局勢影響，昨日（2月28日）有5班航班取消，1班航班延誤，今天（3月1日）截至上午11時，有9班航班取消。詳情請向航空公司查詢。縱橫遊表示，為保障安全，已取消3月10日前的阿聯酋團隊，會根據旅遊業監管局指令作出退款。

國泰今日暫停中東航班運作 中東最新局勢導致區內部分空域關閉。國泰集團暫停今日（2月28日）於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

國泰將繼續密切關注事態發展，為受影響顧客提供支援，並在檢視中東地區局勢後，再考慮恢復往返或飛越中東地區。顧客在出發前往機場前，請瀏覽國泰網頁了解最新航班安排。 國泰今日公布，因應中東地區的最新發展，國泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新訂位及更改航點的手續費用，更改機票截止日期為3月3日或之前，讓乘客可以更靈活調整行程。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。