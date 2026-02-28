熱門搜尋:
出版：2026-Feb-28 21:36
更新：2026-Mar-01 21:50

美以襲伊朗｜機管局：今明兩日20航班取消　入境處未接獲港人求助

受伊朗局勢影響，本港有多班客運航班受影響。(資料圖片／林俊源攝)

中東局勢升級，美國及以色列上月28日早上起聯合向伊朗發動先發制人導彈攻擊，伊朗隨即向以色列發射導彈還擊。

保安局對伊朗以色列紅色外遊警示　籲計劃前赴或在當地港人留意

保安局對伊朗和以色列的紅色外遊警示，更新相關內容，指自2月下旬，中東地區局勢升溫。特區政府呼籲計劃前赴或已在伊朗和以色列的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及中國駐伊朗使領館、中國駐以色列使領館發布的領事服務信息。入境處指，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐伊朗伊斯蘭共和國大使館、中國駐以色列大使館及旅遊業監管局了解。

機管局今日(3月1日)亦表示，受伊朗局勢影響，昨日有5班航班取消，1班航班延誤；今天截止下午5時，有12班航班取消，明日亦將有8班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

縱橫遊表示，為保障安全，已取消3月10日前的阿聯酋團隊，會根據旅遊業監管局指令作出退款。

入境處表示，截至今日下午5時，共接獲194名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排。所有查詢港人報稱身處安全地方。

國泰今日暫停中東航班運作

中東最新局勢導致區內部分空域關閉。國泰集團昨日暫停於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

國泰將繼續密切關注事態發展，為受影響顧客提供支援，並在檢視中東地區局勢後，再考慮恢復往返或飛越中東地區。顧客在出發前往機場前，請瀏覽國泰網頁了解最新航班安排。

國泰今日公布，因應中東地區的最新發展，國泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新訂位及更改航點的手續費用，更改機票截止日期為33日或之前，讓乘客可以更靈活調整行程。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

美國及以色列向伊朗發動導彈攻擊，首都德黑蘭市中心多地傳出爆炸聲，現場有濃煙升起(美聯社) 美國及以色列向伊朗發動導彈攻擊，首都德黑蘭市中心多地傳出爆炸聲，現場有濃煙升起(路透社) 美國及以色列向伊朗發動導彈攻擊，首都德黑蘭市中心多地傳出爆炸聲，現場有濃煙升起(路透社) 巴林美軍第五艦隊總部遭伊朗飛彈襲擊。（圖／路透） 伊朗官方通報攻擊了4個區內美軍基地，包括位於巴林的基地（路透社）

