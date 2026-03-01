美以襲伊朗丨丘應樺：地緣政治或影響全球供應鏈 香港把握「超級聯繫人」角色

中東局勢持續升溫，商務及經濟發展局局長丘應樺今日(1日)在電台節目上指，雖然今年經濟開局尚算平穩，俄烏戰事亦逐步降溫，但近日爆發的地緣政治衝突勢必為全球經濟帶來衝擊；事件對全球供應鏈穩定、美國息口走向等均需審慎觀察。他認為，在不明朗因素籠罩下，反而促使多國加強與中國合作，香港正好把握「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，對本港而言是正面機遇。

全球南方加強與中國合作

丘應樺續說，去年本港整體貿易表現亮麗，全年進出口增長逾15%，出口總額突破5,200億港元，今年1月出口增幅更高達31.8%，勢頭強勁；但部分國家推行單邊保護主義，加上地緣政治衝突，難免影響全球貿易。在此背景下，「全球南方」國家紛紛加強與中國合作，英德領導人近期訪華便是一例。他認為，中國經濟影響力日益重要，香港可受惠於國家發展，必須做好跨國供應鏈及聯繫角色。