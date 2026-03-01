美以襲伊朗丨丘應樺：地緣政治或影響全球供應鏈 香港把握「超級聯繫人」角色

中東局勢持續升溫，商務及經濟發展局局長丘應樺今日(1日)在電台節目上指，雖然今年經濟開局尚算平穩，俄烏戰事亦逐步降溫，但近日爆發的地緣政治衝突勢必為全球經濟帶來衝擊；事件對全球供應鏈穩定、美國息口走向等均需審慎觀察。他認為，在不明朗因素籠罩下，反而促使多國加強與中國合作，香港正好把握「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，對本港而言是正面機遇。
全球南方加強與中國合作
丘應樺續說，去年本港整體貿易表現亮麗，全年進出口增長逾15%，出口總額突破5,200億港元，今年1月出口增幅更高達31.8%，勢頭強勁；但部分國家推行單邊保護主義，加上地緣政治衝突，難免影響全球貿易。在此背景下，「全球南方」國家紛紛加強與中國合作，英德領導人近期訪華便是一例。他認為，中國經濟影響力日益重要，香港可受惠於國家發展，必須做好跨國供應鏈及聯繫角色。
冀打造品牌展覽之都
新一份《財政預算案》預留1億元吸引大型國際展覽來港，丘應樺指，展覽業經濟活動佔本地生產總值約2.1%，每名參展商務旅客每晚平均消費達7,000至8,000港元，期望透過盛事展覽帶動旅遊、餐飲等行業。他透露，機場亞洲國際博覽館擴建已完成，灣仔會展亦計劃擴充，當局正與展覽機構合作，引入新主題展會，包括機械人展、遊艇展及小型飛機展，冀將香港打造成品牌展覽之都，協助內地及本地品牌走向國際。
此外，他透露政府成立的「內地企業出海專班」正積極研究如何協助內地中小企，善用香港資金自由流通及健全法治優勢拓展海外市場，並物色合適合作夥伴，引領企業「走出去」。同時，期望吸引內地企業來港設立地區總部或分公司，帶動本地就業與經濟，實現互利共贏。