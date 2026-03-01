伊朗局勢｜國泰航空暫停中東航班運作 香港機場12航班取消 附名單

美國及以色列連續兩日空襲伊朗，中東局勢持續惡化。機管局今日(1日)表示，受伊朗局勢影響，昨日有5班航班取消，1班航班延誤，今日截至上午11時，有9班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

國泰航空宣布，因應中東地區最新局勢，已暫停於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，而平日會飛越相關空域的航班亦已改道。國泰航空表示，已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，呼籲顧客可瀏覽國泰網頁了解詳情及調整行程，又建議顧客出發往機場前到國泰網頁了解最新航班安排。國泰重申，顧客和機組人員的安全是首要考慮，在檢視局勢後再考慮恢復往返或飛越該地區。