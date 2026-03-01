美以襲伊朗｜國泰航空暫停中東航班運作 香港機場12航班取消 附名單

美國及以色列連續兩日空襲伊朗，中東局勢持續惡化。機管局今日(1日)表示，受伊朗局勢影響，昨日有5班航班取消，1班航班延誤，今日截至上午11時，有9班航班取消。詳情請向航空公司查詢。
國泰航空宣布，因應中東地區最新局勢，已暫停於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，而平日會飛越相關空域的航班亦已改道。國泰航空表示，已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，呼籲顧客可瀏覽國泰網頁了解詳情及調整行程，又建議顧客出發往機場前到國泰網頁了解最新航班安排。國泰重申，顧客和機組人員的安全是首要考慮，在檢視局勢後再考慮恢復往返或飛越該地區。
入境處表示，在獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署，以及中國駐卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林、約旦等地大使館，並聯同旅遊業監管局了解最新情況。
截至3月1日上午8時，入境處共接獲131名在當地的港人查詢，主要涉及航班安排。所有查詢人士均報稱身處安全地方，暫未有人受影響。入境處強調，會繼續與相關港人保持聯絡，並就行程及航班資訊提供適切意見及可行協助，同時與特派員公署、各地使領館及旅遊業監管局保持緊密溝通，密切留意事態發展，積極跟進事件。
在外港人求助方法
入境處提醒，在外港人如需協助，可致電「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線 (852) 1868；亦可透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」或使用聊天機械人；另可透過WhatsApp及微信的「1868」求助熱線，或提交網上求助表格尋求支援。
受影響航班名單
離港航班
出發時間
航空公司
航班編號
目的地
00:25
卡塔爾航空
QR 815
多哈
16:15
國泰航空
CX 647
利雅得
17:00
國泰航空
CX 731
杜拜
18:05
阿聯酋航空
EK 383
杜拜
17:55
卡塔爾航空
QR 817
多哈
00:35
阿聯酋航空
EK 381
杜拜
抵港航班
抵港時間
航空公司
航班編號
出發地
10:45
國泰航空
CX 738D
杜拜
12:55
國泰航空
CX 644D
利雅得
14:45
阿聯酋航空
EK 382
杜拜
14:50
卡塔爾航空
QR 818
多哈
21:40
卡塔爾航空
QR 816
多哈
21:50
阿聯酋航空公司
EK 380
杜拜