美以襲伊朗｜國泰航空暫停中東航班運作 香港機場9航班取消 附名單

美國及以色列連續兩日空襲伊朗，中東局勢持續惡化。機管局今日(1日)表示，受伊朗局勢影響，昨日有5班航班取消，1班航班延誤，今日截至上午11時，有9班航班取消。詳情請向航空公司查詢。
國泰航空宣布，因應中東地區最新局勢，已暫停於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，而平日會飛越相關空域的航班亦已改道。國泰航空表示，已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，呼籲顧客可瀏覽國泰網頁了解詳情及調整行程，又建議顧客出發往機場前到國泰網頁了解最新航班安排。國泰重申，顧客和機組人員的安全是首要考慮，在檢視局勢後再考慮恢復往返或飛越該地區。
受影響航班名單
離港航班
出發時間
航空公司
航班編號
目的地
00:25
卡塔爾航空
QR 815
多哈
16:15
國泰航空
CX 647
利雅得
17:00
國泰航空
CX 731
杜拜
18:05
阿聯酋航空
EK 383
杜拜
00:35
阿聯酋航空
EK 381
杜拜
抵港航班
抵港時間
航空公司
航班編號
出發地
10:45
國泰航空
CX 738D
杜拜
12:55
國泰航空
CX 644D
利雅得
14:45
阿聯酋航空
EK 382
杜拜
14:50
卡塔爾航空
QR 818
多哈