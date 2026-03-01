財政預算案2026｜陳茂波：「AI+」與「金融+」相互促進 兩者推動創造新機遇

新一份《財政預算案》上周出爐。財政司長陳茂波今日(1日)在網誌表示，預算案的主題是「創科驅動 金融賦能 多元發展 關愛惠民」，重點之一是銳意推動「AI+」與「金融+」的相互促進。香港作為國際金融中心，有必要將前沿的AI技術深度融入服務之中，讓金融服務能做得更大更強。

陳茂波表示，預算案的重點之一是銳意推動「AI+」與「金融+」的相互促進。我們正身處科技創新的關鍵節點，人工智能不單是未來的核心技術，更是能影響千行百業的巨大力量。他表示，香港作為國際金融中心，有必要將前沿的AI技術深度融入服務之中，讓金融服務能做得更大更強，同時讓AI技術擴展到更廣闊的應用場景，實現雙向賦能、良性互動。

陳茂波續指，「AI+」方面採取了多管齊下的策略。在頂層設計方面，他將成立和主持「AI+與產業發展策略委員會」，匯聚專家、學者及企業代表，為AI帶動不同產業的加速發展制訂策略。此外，政府亦正全力推進北部都會區內多個產業園區包括河套香港園區、新田科技城、洪水橋產業園的建設，整個布局是希望吸引整條創科產業鏈中更多高增值部分，創造更大的經濟價值和優質產業。

兩者疊加產生「飛輪效應」 他又指，當「AI+」遇上「金融+」，所產生的協同效應將是巨大而深遠的。這並非單純簡單的疊加，更像是相互促進的「飛輪效應」，是因地制宜、深度融合的發展策略，兩者在相互推動中，創造新的價值和機遇。他指，未來需要更懂用AI的企業，亦需要更懂AI和創新科技的金融和專業服務。

陳茂波表示，因地制宜用好香港自身優勢、積極對接國家發展戰略，是為自身取得更好發展的必由之路。預算案提出「AI+」與「金融+」兩條主線，期望能在經濟加速轉型的過程中，讓香港的高質量發展走向更高的台階。