啟德訪港郵輪爆發諾如病毒感染　船上76人兩周內陸續屙嘔

啟德郵輪碼頭一艘短暫停泊的郵輪懷疑爆發諾如病毒，76名乘客和船員在過去兩周內，先後出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒等，船上醫生表示絕大部分患者病況輕微，情況一直穩定。涉事郵輪過去先後停靠日本、南韓和內地等多個港口，衞生防護中心登船檢查及調查後，確認已妥善清潔環境及消毒，該郵輪傍晚會離港前往菲律賓。

曾有患者在公眾地方嘔吐 衞生防護中心港口衞生科前日傍晚接獲一間郵輪營運商通報指，其一艘正前往香港的郵輪上，懷疑有乘客和工作人員感染諾如病毒，中心隨後與多個相關政府部門和機構進行會議，評估風險和部署。涉事「威士特丹號」(MS Westerdam)郵輪今日凌晨4時抵港後，衞生防護中心不同分科的人員隨即登船，進行流行病學調查及環境評估，視察環境和食物衞生，又在碼頭設置臨時醫護站為乘客提供健康評估，並指示郵輪營運商在乘客落船後，全面徹底清潔和消毒郵輪。

資料顯示，該郵輪為循環航線，自上月15日起曾停靠港口包括日本多個城市、南韓釜山市，以及中國內地上海市，抵港時有約2,000名乘客和約800名船員。衞生防護中心調查共發現有65名乘客和11名船員，自上月15日起陸續在船上出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒等。最早發病的兩名乘客當日在日本登船，同日出現病徵，其後陸續有其他人士受影響。中心發現有患者在船上公眾地方嘔吐，並引述隨船醫生指，絕大部分患者病況輕微，情況一直穩定，郵輪抵港時只有3人仍然有輕微病徵，毋須送院，另有7名患者的糞便樣本經船上化驗服務初步化驗後，證實對諾如病毒呈陽性反應，中心會就相關樣本進行化驗檢測。

乘客船員已陸續離船登岸 衞生防護中心總監徐樂堅表示，中心人員已在船上完成環境衞生檢查和流行病學調查，並向受影響人士和營運商講解健康建議及所需感染控制措施，在確保準備入境香港人士健康狀況良好後，乘客及船員今日上午已陸續離船登岸。經中心確認郵輪已妥菩進行全面環境清潔及消毒，船上衞生情況令人滿意，其今日傍晚會離港前往菲律賓，中心亦會通知菲律賓衞生當局。