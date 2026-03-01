的士4.1起須提供至少2種電子繳費媒介　業界望執法設過渡期：俾啲時間司機適應新技術

政府規定，今年4月1日起所有的士須至少向乘客提供兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼支付如支付寶、微信支付、BoC Pay，以及一種非二維碼電子支付如八達通、信用卡或轉數快。香港的士司機從業員總會今召開記者會，就相關的士電子支付政策提出配套建議；八達通卡有限公司宣布，全港已有超過4萬名的士司機成功註冊商用版八達通App或配備八達通流動收款機，按年上升近四成。有的士司機分享，電子支付能節省「搵銀仔」找續的時間，減低司機「上客落客」的時間成本。運輸署表示，將設專屬服務站，教司機使用電子支付系統，明日起開始預約。

香港的士司機從業員總會指，目前正聯同銀行、支付機構、收單服務商推動落地方案。的士司機從業員總會會長黃琼靜指出，電子支付可以保障司機收入，得到大部分司機支持；的士司機從業員總會秘書長黃大海則表示電子支付為大勢所趨，且在實施車隊改革後發現，因電子支付免找續的特性，的確有助乘客「快上快落」。惟認為「的士司機也是打工仔，承受很大的成本壓力」，因留意到相關法例問責主要落在司機身上，望當條例實施後，警方可以善用酌情權，給司機，尤其是資深司機一點適應新技術的過渡期「唔係話唔抄牌、唔票控，但俾啲時間，一開始或先以警告為主」。

運輸署設服務站 教的士司機使用電子支付系統 運輸署助理署長馮惠筠出席記者會時表示，過去數月運輸署一直努力做好宣傳和教育前線的士司機的工作，如在各區舉辦多場工作坊及的士站外展活動，向司機介紹電子收費操作。為進一步便利司機盡早安裝電子繳費媒介，3個政府停車場亦會增設專屬服務站，已預約並駕車前往的司機可獲豁免1小時停車場收費，明日起開始預約。司機在開戶後會獲署方派發相應平台的貼紙，乘客在上車時可以留意車窗或直接向司機了解電子繳費媒介有哪些；望能為乘客提供更便捷的乘車體驗，司機亦可節省找續的時間。

立法會議員林振昇表示，相關法例落實是香港作為智慧城市新一個里程碑，相信目前大部分的士司機都已安裝電子支付；惟仍然對較為年長的的士司機，在應用電子支付系統方面有少許擔憂，望業界能多就這方面提供支援。「對他們(司機)來說也是方便，不用擔心弄丟了現金，也能方便乘客。」立法會議員吳傑莊則表示，近年國際與內地均發展得很快，現時「不少人帶錢包在身其實是沒有錢的，所有人都用電子支付」又形容落實使用電子支付是「跟上潮流，對於香港的國際形象也是回歸正軌」，相信無論對司機、市民還是遊客都能受益。

大黃蜂車隊負責人黃先生表示，他自7年前已引入電子繳費媒介，但當時只有信用卡機，而且安裝上手續繁複；在加入車隊後現時其車上已配備各式各樣的電子繳費媒介。「去年7月車隊改革後大約一成(乘客要求以電子支付)，現在增至大概三成，旅客最多。」他表示電子支付可大大減輕司機發現旅客沒有港幣現金，而須陪乘客花一兩小時去兌換港幣，甚至放棄收費的機會，亦可以減少爭拗。 逾4萬的士司機配備八達通收款 年升近四成 八達通交通業務主管鄧翠珊表示，本港目前已有超過4萬名的士司機註冊商用版八達通App或配備八達通流動收款機，按年上升近四成；透過相關工具處理的的士電子支付交易額亦按年上升近六成半。八達通表示，未來將持續豁免的士司機交易手續費，暫時亦無意調整相關政策，讓的士司機做到無起動電子收款。