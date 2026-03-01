簡樸房｜何永賢向劏房戶介紹《條例》 稱會密切留意劏房租賃情況

《簡樸房條例》今日(3月1日)生效，分間單位開始接受登記。房屋局長何永賢今日聯同民建聯立法會議員鄭泳舜、選委界別立法會議員魏明德，以及多名深水埗區議員到聖雅各福群會營運的南昌社區客廳，為深水埗的劏房住戶介紹簡樸房規管制度。

何永賢在社交平台表示，向居民介紹了未來傳統公營房屋供應大增，還有3萬個簡約公屋、2萬個過渡性房屋單位給合資格市民申請，希望給大家改善居住環境的選項；過渡性房屋更特設丙類申請，專供在簡樸房規管期間，因分間單位需要執整而受影響的租戶申請入住。此外，當局亦設共有6隊區域服務隊，專門支援分間單位住戶，有需要的街坊可按自己的地區聯繫他們。

何永賢續指，局方會繼續密切留意分間單位租賃市場的情況，區域服務隊亦會持續透過街站、家訪、講座及簡介會等接觸分間單位住戶，為他們提供全方位適切支援，例如處理查詢、向差餉物業估價署轉介懷疑違反分間單位租務管制的個案、協助有需要的分間單位住戶申請傳統公屋、簡約公屋、過渡性房屋或尋找其他居所等。

街坊有搬遷負擔盼支援

有出席的單親媽媽談及面臨住房和經濟的困難，特別是小朋友的生活支援問題，亦有街坊反映搬遷負擔，何永賢表示，政府有提供搬遷津貼協助居民，並談及多個劏房戶搬入簡約公屋和過渡性房屋的例子。