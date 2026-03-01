自訂車牌「H」高價2000萬元成交　歷來第四貴

運輸署舉行馬年新春車牌拍賣，其中自訂車牌「H」底價5,000元，經多口叫價後以2,000萬元成交，為香港歷來第四貴車牌。同場第二高成交金額的為無字頭、不可轉讓的「30」號車牌，底價188萬元，經多輪叫價後以455萬元成交。有車牌買賣公司相信，「H」車牌有好意頭，預計未來仍然能保值。

運輸署在灣仔香港會議展覽中心舉行新春車牌拍賣，共推出49個特別車牌供競投，包括HK8588、HK8886、XX683等，以及不可轉讓的AA8228、SV888、XG1等。全場唯一自訂車牌、獲准轉讓的「H」底價5,000元，拍賣時現場競爭激烈，第一口叫價已高達500萬元，在叫價過1,000萬元後每口叫價仍高達20萬元，最終經過約90口叫價後由手持135號牌的男子，以2,000萬元成交。今次成交是歷來第四貴的車牌，投得車牌的男子隨後急步離開，未有接受採訪。

翻查資料，歷來最貴車牌首4位都是英文字母，最貴的是2021年以2,600萬元成交的「W」，其次是2023年成交價2,550萬元的「R」，第三貴的是前年以2,020萬元成交的「D」。專營車牌買賣的優質幸運車牌中心負責人顏文翰認為，「H」的成交價屬預期之內，他解釋「H」是獨一無二，又說「H」有兩隻腳落地、企得穩，加上九宮飛星的H是屬於8號，形容有好意頭。他表示，「H」車牌應該未有太大升值空間，但預計能夠保值，又指投資車牌比車輛更保值。

同場的無字頭不可轉讓車牌「30」底價為188萬元，經多輪叫價後由持16號牌的男子以455萬元成交，為昨日拍賣第二高價成交，他離開時同樣未有接受採訪。同屬無字頭的不可轉讓車牌「101」，就以101萬元成交。拍賣的車牌當中，有14個因無人競投而被運輸署收回，包括無字頭的「921」、UC5、WK8，以及HH3838、JZ8888等。