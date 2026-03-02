「AI+」與「金融+」相互促進 陳茂波：非所有子彈投北都

新一份《財政預算案》提出推動「AI+」與「金融+」相互促進，財政司長陳茂波認為，香港作為國際金融中心，有必要將前沿人工智能(AI)技術深度融入服務之中，讓金融服務能做得更大更強；他又不認同政府把太多公帑押注在北部都會區，「絕對唔係將所有子彈放晒入去。」預算案並提到預留1億元吸引大型國際展覽來港，當局期望引入香港未曾舉辦過的展覽，冀藉此帶動旅遊、餐飲等經濟增長。

陳茂波於網誌表示，預算案提出「AI+」與「金融+」兩條主線，期望能在經濟加速轉型的過程中，讓香港的高質量發展走向更高台階，指出政府正全力推進北部都會區內多個產業園區建設，整個布局是希望吸引整條創科產業鏈中更多高增值部分，創造更大經濟價值和優質產業。他指，未來需要更懂用AI的企業，亦需要更懂AI和創新科技的金融和專業服務。