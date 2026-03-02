「AI+」與「金融+」相互促進 陳茂波：非所有子彈投北都

新一份《財政預算案》提出推動「AI+」與「金融+」相互促進，財政司長陳茂波認為，香港作為國際金融中心，有必要將前沿人工智能(AI)技術深度融入服務之中，讓金融服務能做得更大更強；他又不認同政府把太多公帑押注在北部都會區，「絕對唔係將所有子彈放晒入去。」預算案並提到預留1億元吸引大型國際展覽來港，當局期望引入香港未曾舉辦過的展覽，冀藉此帶動旅遊、餐飲等經濟增長。
陳茂波於網誌表示，預算案提出「AI+」與「金融+」兩條主線，期望能在經濟加速轉型的過程中，讓香港的高質量發展走向更高台階，指出政府正全力推進北部都會區內多個產業園區建設，整個布局是希望吸引整條創科產業鏈中更多高增值部分，創造更大經濟價值和優質產業。他指，未來需要更懂用AI的企業，亦需要更懂AI和創新科技的金融和專業服務。
研舉辦港從未辦過展覽
政府5年將發債9,000億元，同時罕有從外匯基金轉撥1,500億元推動基建。陳茂波昨在電視節目指出，不認同是把太多公帑押注在北都，認為以創新科技推動自身經濟增長是環球大趨勢，「投資北都冇錯係多錢嘅，但絕對唔係將所有子彈放晒入去。」他稱，北都早期的一、兩塊土地快將推出，預計4至5年內會錄得相關稅收，又說暫未見到要再大規模發債的需要。
預算案同時提出預留1億元，吸引嶄新元素的國際大型展覽來港。商務及經濟發展局長丘應樺在電台節目指，會與展覽機構商討合作，舉辦一些香港從未辦過的展覽，如機械人展、遊艇展或小型私人飛機展等。他表示，展覽業相關活動收益佔本地生產總值約2.1%，相信會為香港經濟帶來很強的直接和間接得益，冀藉此帶動旅遊、餐飲和零售業等經濟增長。
藉城鄉共融基金激發民間智慧
另外，政府亦建議撥出2億元推出北都城鄉共融基金先導計劃，發展局長甯漢豪於電台節目表示，北都內二百多條鄉村未必一同發展旅遊，當局會先選擇一些具潛力的鄉村拆牆鬆綁，又說希望藉計劃激發民間智慧，包括全幢村屋改建民宿或咖啡店等。