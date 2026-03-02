的士4.1起須提供電子支付 業界望執法設過渡期

有的士司機指，以電子支付的乘客由去年7月約一成增加至現在大概三成。(吳康琦攝)

政府規定，4月1日起所有的士須至少向乘客提供兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼支付如支付寶、微信支付，以及一種非二維碼電子支付如八達通、信用卡或轉數快。香港的士司機從業員總會昨召開記者會，就相關的士電子支付政策提出配套建議。有的士司機分享，電子支付能節省「搵銀仔」找續的時間，減低司機「上客落客」的時間成本。運輸署表示，將設專屬服務站，教司機使用電子支付系統，即日起開始預約。

的士司機從業員總會會長黃琼靜指，電子支付可以保障司機收入，得到大部分司機支持；的士司機從業員總會秘書長黃大海則表示電子支付為大勢所趨，且在實施車隊改革後發現，因電子支付免找續的特性，的確有助乘客「快上快落」。惟認為「的士司機也是打工仔，承受很大的成本壓力」，留意到相關法例問責主要落在司機身上，望當條例實施後，警方可以善用酌情權，讓司機尤其是資深司機，一點適應新技術的過渡期，「唔係話唔抄牌、唔票控，但俾啲時間，一開始或先以警告為主」。