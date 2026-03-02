海灣多國遇襲影響往中東航班 港府：料金融市場動盪較大 足夠預案應對

美國和以色列向伊朗發動襲擊，伊朗其後還擊，波及中東多國。受戰事影響，本港多班來往中東的航班取消。入境處表示，接獲194名身在當地的港人查詢，所有人報稱身處安全地方。旅議會估計，受影響旅行團數目屬個位數；機管局則指有20班航班受影響。環球局勢不穩影響金融市場，財政司長陳茂波表示，香港與伊朗的直接貿易不多，惟或有當地資金來港尋求「安全港」，已有足夠應對方案。
入境處表示，截至昨日下午5時，共接獲194名身在當地的港人查詢，包括最新航班安排，所有查詢港人報稱身處安全地方。
旅議會回覆查詢時表示，前日及昨日出發的旅行團均受影響，暫時未有實際數字，但由於農曆新年旺季剛過，估計受影響旅行團數目屬個位數。旅議會表示，杜拜和多哈機場是中東的主要轉機地方，暫停所有航班，影響來往歐州的航空交通。
機管局表示，截至昨日下午5時，共有12班航班取消，今日將有8班航班取消；提醒乘客向航空公司查詢詳情。
國泰航空表示，因應中東地區最新局勢，已暫停今日於區內的航班運作，包括往返迪拜及利雅得的客運航班，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。公司已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，呼籲乘客出發前往機場前，瀏覽國泰官網了解最新航班安排。
丘應樺：香港應做好超級聯繫人角色
陳茂波昨出席電視節目時表示，伊朗戰事對環球造成很大不確定性，預計金融市場波動會較大，資金流的轉向亦會較快和不確定。他指，雖然香港與伊朗之間的直接貿易和投資活動不多，但可能會有當地資金來港尋求「安全港」，特區政府會做好準備，同時小心處理，強調已有足夠預案，應對相關金融風險和波動。
他續指，衝突可能會在短期內影響油價、金價，以至國際貿易的運輸成本和時間等，政府會持續評估情況。
商務及經濟發展局長丘應樺在電台節目表示，因應地緣政治和中東地區的不穩狀況而帶來的衝擊，須深思研究對未來經濟發展、全球供應鏈等影響。他又指，不同國家都因不穩定因素而加強與中國合作，香港可受惠於國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色對香港是正面機遇。