海灣多國遇襲影響往中東航班 港府：料金融市場動盪較大 足夠預案應對

美國和以色列向伊朗發動襲擊，伊朗其後還擊，波及中東多國。受戰事影響，本港多班來往中東的航班取消。入境處表示，接獲194名身在當地的港人查詢，所有人報稱身處安全地方。旅議會估計，受影響旅行團數目屬個位數；機管局則指有20班航班受影響。環球局勢不穩影響金融市場，財政司長陳茂波表示，香港與伊朗的直接貿易不多，惟或有當地資金來港尋求「安全港」，已有足夠應對方案。

旅議會回覆查詢時表示，前日及昨日出發的旅行團均受影響，暫時未有實際數字，但由於農曆新年旺季剛過，估計受影響旅行團數目屬個位數。旅議會表示，杜拜和多哈機場是中東的主要轉機地方，暫停所有航班，影響來往歐州的航空交通。

機管局表示，截至昨日下午5時，共有12班航班取消，今日將有8班航班取消；提醒乘客向航空公司查詢詳情。

國泰航空表示，因應中東地區最新局勢，已暫停今日於區內的航班運作，包括往返迪拜及利雅得的客運航班，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。公司已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，呼籲乘客出發前往機場前，瀏覽國泰官網了解最新航班安排。