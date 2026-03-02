伊朗局勢｜國泰宣布暫時停止往返杜拜及利雅得航班

美國和以色列向伊朗發動襲擊，伊朗其後還擊，波及中東多國。受戰事影響，本港多班來往中東的航班取消。保安局周六(28日)在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

國泰集團繼昨日(1日)暫停中東航班運作，包括飛往返杜拜及利雅得的客運航班，飛越相關空域的航班亦已改道。國泰航空於今日(2日)凌晨0時25分表示，鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空所有由2026年2月28日至3月5日(包括當日)往返杜拜的航班已經取消，同時所有由2026年2月28日至3月3日(包括當日)往返利雅得的航班已經取消。