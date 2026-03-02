伊朗局勢｜機管局：今明26航班取消　國泰暫停往返杜拜及利雅得航班

美國和以色列向伊朗發動襲擊，伊朗其後還擊，波及中東多國。受戰事影響，本港多班來往中東的航班取消。香港機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今日截至晚上9時，有14班航班取消、1班航班延誤，而明日暫時有12班航班取消。

國泰集團繼昨日暫停中東航班運作，包括飛往返杜拜及利雅得的客運航班，以及將飛越相關空域的航班改道，今日凌晨0時25分宣布，鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空所有由上月28日至本月5日往返杜拜的航班已經取消，同時所有由上月28日至本月3日往返利雅得的航班已取消。