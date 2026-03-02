熱門搜尋:
本地
出版：2026-Mar-02 07:20
更新：2026-Mar-02 21:44

伊朗局勢｜機管局：今明26航班取消　國泰暫停往返杜拜及利雅得航班

國泰航空暫停往返杜拜及利雅得航班。(資料圖片／蘇文傑攝)

美國和以色列向伊朗發動襲擊，伊朗其後還擊，波及中東多國。受戰事影響，本港多班來往中東的航班取消。香港機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今日截至晚上9時，有14班航班取消、1班航班延誤，而明日暫時有12班航班取消。

國泰集團繼昨日暫停中東航班運作，包括飛往返杜拜及利雅得的客運航班，以及將飛越相關空域的航班改道，今日凌晨0時25分宣布，鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空所有由上月28日至本月5日往返杜拜的航班已經取消，同時所有由上月28日至本月3日往返利雅得的航班已取消。

國泰航空暫停往返杜拜及利雅得航班。(資料圖片)

國泰：已豁免重新訂位及更改航點手續費用

國泰指，已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，受影響乘客可於國泰網頁瀏覽詳情並靈活調整行程。乘客出發前往機場前，可於國泰網頁了解最新航班安排。國泰強調，顧客和機組人員的安全是國泰的首要考慮，將在檢視局勢後，再考慮恢復往返或飛越該地區。若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，需直接與他們聯繫，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空訂票，可聯絡客戶服務團隊，協助預訂新航班。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。

保安局周六(28日)在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

