元宵節撞「血月」肉眼可見　一文看清最佳觀賞時間、地點

明日為農曆正月十五元宵佳節，香港上演罕見月全食「血月」，更將持續59分鐘全食，東亞地區肉眼可見。據新華社報道，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，要宵佳觀賞「血月」，下一次要等到2072年。 2026年3月3日月全食全程約5小時39分鐘，為未來3年最後一次月全食，香港天氣晴朗即可東方低空觀賞。今次月全食期間月亮不會從視線中完全消失，而是呈現暗紅色、即是「血月」。科學上，血月源於地球大氣折射紅光，這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上，肉眼觀看，適合長焦拍攝。

元宵節月全食的詳情如下： 18:22 月出，月亮東方升起已呈缺角 19:04 食既(血月開始)，月亮全紅，高度約9度 19:34 食甚（最紅時刻），紅月最壯觀，持續59分鐘全食 20:03 生光（結束），月亮漸復圓 21:18 復圓，結束半影階段

香港最佳觀賞位置： 香港天文台建議，香港東面視野開揚處最易捕捉低空血月，避開高樓遮擾。例如維園或北角油塘、大嶼山或西貢郊野、馬鞍山公園或沙田公園或屋頂平台。巿民亦可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。不過，天文台預測明日大致多雲，間中有驟雨。初時可能有雷暴，今晚或無緣看到「元宵血月」。