伊朗局勢︱縱橫遊：兩團20多人滯留杜拜歸期未定 料額外支出保險「無得追」

美國和以色列將繼續對伊朗的軍事行動，中東多國領空繼續關閉，熱門旅遊勝地及重要航空中轉站杜拜亦受影響（路透社）

美國和以色列將繼續對伊朗的軍事行動，中東多國領空繼續關閉，熱門旅遊勝地及重要航空中轉站杜拜亦受影響，縱橫遊常務董事袁振寧今日(2日)於電台節目表示已取消下周二(10日)或之前出發到杜拜及阿布札比的旅行團，而目前有兩團20多人在杜拜，原定最早周三回港，已取消觀光行程在酒店暫避，歸期未定，航空公司方面亦只能逐日公布最新安排，縱橫遊目前的首要任務是確保團友安全，已即時為他們安排延長酒店住宿。因旅遊保險一般會將戰爭列為不保事項，預料因航班取消而衍生的額外酒店、餐飲等費用，將難以向保險公司追討。

袁振寧提到滯留杜拜的兩個旅行團，合共約20名團友及領隊，在上周四、五出發，剛遇上美以對伊朗的軍事行動，當地政府已呼籲市民及旅客盡量不要外出，縱橫遊亦強烈建議團友遵從，即使部分景點或仍有開放，但為了保障團友、香港領隊、當地導遊及司機的全體安全，所有觀光行程已基本暫停，「團友對行程泡湯或感少少唔開心、掃興」，但強調始終安全為先。如團友堅持在簽署免責聲明後自行外出，公司會先徵求工作人員意願是否陪同。

對於滯留期間衍生額外開支，袁振寧料旅客「無得追」。他解釋旅遊保險條款中，戰爭、騷亂、暴動等通常都屬「不保事項」：「我未見過係可以保嘅。」這次事件的根源為地緣政治衝突。因此不論是跟團旅客或自由行旅客，只要保單包含此類戰爭豁免條款，相關額外支出恐無法索償。

復活節長線團恐受牽連

袁振寧指由於杜拜是全球極重要的「中轉站」，長途航班都在此轉機赴歐洲等地，若無法運作，料較多航空公司會改到土耳其作為中轉站。事件發生後，縱橫遊收到大量查詢，不少已報名參加復活節長線團的市民都表示憂慮問「究竟會點」，袁振寧表示會「逐單傾」為客人提供彈性安排，例如轉往其他無經中東的地區。但他指許多機票、酒店早已預訂並支付訂金，若航空公司最終如常起飛，旅行社將承擔巨大損失。