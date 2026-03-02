香港女童軍總會「JC Badges Market Fair」 助青少年制服務團體 展現潛能 成就夢想

由香港女童軍總會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會青年領袖獎章計劃——JC Badges Market Fair」日前假中環街市舉行啟動禮，出席啟動禮的嘉賓包括民政及青年事務局青年專員陳瑞緯太平紳士（中）、女童軍總會會長梁唐青儀女士（右五）、香港女童軍總會副會長蔡關頴琴律師BBS MH太平紳士（左四）、香港女童軍總會香港總監何珮珊女士SBS CDSM太平紳士（左五）與及各青少年制服團體代表。正式展開為期兩日、以青年領袖發展為主題的大型市集活動。

由香港女童軍總會主辦，獲香港賽馬會慈善信託基金贊助，為期兩日的「賽馬會青年領袖獎章計劃─JC Badges Market Fair」大型市集活動，於剛過去周末在中環街市順利舉行。該市集活動旨在為參與計劃的八個青少年制服團體提供一個平台，讓青年領袖體驗透過活動展現他們在創業營商、展位營運和舞台表演等多元發展才華。 於上周六舉行的活動啟動禮，除請來民政及青年事務局青年專員陳瑞緯太平紳士、女童軍總會會長梁唐青儀女士、香港女童軍總會副會長蔡關頴琴律師BBS MH太平紳士、香港女童軍總會香港總監何珮珊女士SBS CDSM太平紳士出席外，還有參與計劃的青少年制服團體，包括香港少年領袖團、香港青少年軍總會、香港紅十字會、香港海事青年團、香港航空青年團、香港童軍總會及香港聖約翰救傷隊少青團等的代表。

重視青年發展工作 體現女童軍價值觀 民政及青年事務局青年專員陳瑞緯太平紳士致辭時表示：「特區政府非常重視青年發展工作，希望培育香港青年成為愛國愛港、具國際視野及正向思維的新一代。是次市集不僅向社會推廣制服團體的核心價值與目標，更展示了促進青少年個人發展及鼓勵團員參與社會服務的成果，同時鼓勵大家加入制服團隊，共同服務社會。」

香港女童軍總會會長梁唐青儀女士指，今年是香港女童軍成立110周年。過去百多年來女童軍一直致力提倡非正規教育模式，讓無數女孩子和青年女性透過訓練全面發揮潛能，同時發展女童軍的價值觀、技能及知識，為應對瞬息萬變的世界作好準備。

青少年發揮創意平台 加入制服團隊展潛能 香港女童軍總會香港總監何珮珊女士SBS CDSM太平紳士在致謝辭時指：「衷心感謝香港賽馬會慈善信託基金一直以來的鼎力支持。今次活動與女童軍培育女孩子和青年女性的使命息息相關，為年青人提供難能可貴的平台，讓他們發揮創意和潛能，亦展現了參與制服團體的價值與及對個人成長的莫大裨益。」

香港女童軍總會香港總監何珮珊女士SBS CDSM太平紳士致辭。

於啟動禮上，更安排了變臉和體操表演，還有中國香港跳繩總會表演花式跳繩。人氣歌手馮允謙擔任表演嘉賓，並與公眾chitchat互動，場面熱鬧。此外，各參與的青少年制服團體更特別安排了制服Catwalk Show，以宣揚制服團隊的宗旨和價值觀，介紹團隊如何培養孩子和年青人的責任感、歸屬感以及對服務社會的承諾，裝備他們成為負責任的世界公民，為建設更美好的下一代打好基礎，藉以吸引更多年輕人加入制服團隊。 香港女童軍總會於過去兩年推行的「共創Guide績」計劃，成功舉辦了開幕禮暨同樂日及8項體驗活動，包括露營體驗、環保活動、內地交流計劃、中式步操訓練、專業歌唱培訓、身心靈活動；透過4項創新社區服務項目，共惠及4,527名會員和非會員。計劃原訂於2025年9月結束，但獲香港賽馬會慈善信託基金贊助，許可舉辦為期半年的延伸計劃，讓更多青年人受惠。

