教育局將推新撥款計劃　加強科學科教師運用人工智能教學能力

教育局副局長兼數字教育策略發展督導委員會主席施俊輝表示，為配合數字教育策略發展督導委員會所訂定的發展重點和方向，教育局會持續更新課程、加強教師專業培訓、優化數字教育基建配套，並積極與學界及創科機構協作，以增強協同效應，推動數字教育高質量發展。

成功申請學校可獲 一筆過50萬元撥款

施俊輝在教育局網頁「局中人語」表示，為加快實現相關目標，推出創新撥款計劃，包括由優質教育基金支持的「『智』為學理」撥款計劃，於初中科學科開展先導計劃，旨在加強科學科教師運用人工智能輔助教學的能力。成功申請的學校可獲提供一筆過10萬元撥款，鼓勵學校安排教師參與專業培訓和進行課堂實踐，推動教學創新，以強化學生學習效能。另外，透過優質教育基金撥出約5億元，於2025/26學年推出為期3年的「『智』啟學教」撥款計劃，每所成功申請的學校可獲一筆過50萬元撥款。學校可按校情和發展需要，靈活運用撥款，推動人工智能賦能教育項目，包括善用人工智能支援有特殊教育需要的學生。