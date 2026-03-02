特區政府與吉爾吉斯簽全面性避免雙重課稅協定

按照協定，香港居民在吉爾吉斯共和國繳付的稅項均可根據《稅務條例》（第112章）抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項。此外，如香港公司持有派息公司至少20%的股權，吉爾吉斯共和國就有關股息徵收的預扣稅稅率將由目前最高10%降至5%；而香港居民的利息和特許權使用費預扣稅最高稅率則由現時10%降至8%。協定將在雙方完成有關批准程序後生效。行政長官會同行政會議會根據《稅務條例》就協定作出一項命令，該命令會以先訂立後審議程序提交立法會省覽。

財經事務及庫務局局長許正宇，今日與吉爾吉斯共和國經濟和商務部部長進行網上雙邊會議。介紹香港作為國際金融中心的優勢和最新發展，包括把香港打造成為區域黃金儲備樞紐的工作。許正宇亦代表香港特區政府與吉爾吉斯共和國政府簽署有關協定。

許正宇相信協定促進雙邊貿易和投資

許正宇說，新一份財政預算案指出，特區政府會持續拓展協定網絡。而協定闡明香港和吉爾吉斯共和國雙方的徵稅權，讓投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔及避免雙重課稅，有助締造更具吸引力的營商環境，促進雙邊貿易和投資。會繼續積極尋求與更多稅務管轄區簽署協定，提升香港作為商業及投資樞紐的吸引力，鞏固香港作為國際經貿中心的地位。