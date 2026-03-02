科大籌備第三間醫學院　擬今年首季與政府簽訂諒解備忘錄

香港科技大學正積極籌備本港第三間醫學院，校長葉玉如透露，科大擬在今年第一季與政府簽訂諒解備忘錄，目前正積極在全球物色醫學院創院院長，又會成立籌備督導委員會和臨時行政辦公室，協助統籌工作。科大稱，在招募人才方面已收到數十份申請書，包括臨床及非臨床的醫學科學家，會按申請者資歷作出審查。

葉玉如出席科大新春傳媒午宴表示，已於去年12月召開籌建新醫學院啟動會議，向政府代表簡報落實方案；並擬於今年第一季起定期與政府籌備新醫學院工作組會面，並匯報進度。除此之外，位於科大清水灣校園的醫學院綜合大樓正進行地基工程，校舍預計在2028年第二季落成。葉玉如形容「科大成立醫學院是從零開始」，望能將醫學與科研融合發展。她透露，學院最快2028年迎來首批50名醫科學生，本地與非本地學生收生比例將各佔一半；又指目前科大已與超過40個來自英國和美國等醫療機構和學校簽訂合作協議，共同培育具國際視野和創新能力的醫學人才。