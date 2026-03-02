熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-02 17:21
更新：2026-Mar-02 17:21

網上熱話｜公屋住戶帶蝨床褥亂棄置引不滿　手寫告示貼電梯大堂

分享：
Cover

有住戶竟把帶蝨床褥直接棄置在電梯大堂，引起不滿。(公屋討論區-香港facebook群組)

adblk4

近日慈雲山慈正邨居民發現，有住戶竟把帶蝨床褥直接棄置在電梯大堂，引起不滿，有人張貼手寫告示在電梯大堂，直斥其太自私。告示引起網民熱議，有網民斥其缺乏公德心，亦有留言質疑公屋扣分制度的成效。

從照片可見，一張手寫告示張貼於樓層電梯大堂的外牆，告示內容指有同層住戶亂棄帶蝨床褥，內容寫道「各位正暉樓23樓住戶，請不要太自私，前2日已經掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，告示又指「現在又扔啲蝨會周圍跳，你自己都受害」，更直言「再係咁一定打比（俾）房署扣你分」。

adblk5

2026 03 02 170228 637800911 35070428749222504 1979083217194446461 n 638725566 35070426889222690 6075535883256960744 n

告示內容引發熱議，有網民批評亂拋垃圾的住戶相當自私，怒斥「依家D（啲）人自私自利，全冇公德心」。

同時，有網民留言質疑公屋扣分制度的成效，直言「其實扣分只係陳列品」、「扣分只係紙老虎，有幾多個案唔報東張都唔處理」。有網民甚至諷刺公屋扣分制度為「過氣文件」，質疑其阻嚇力不足。

2026 03 02 170411 2026 03 02 170433 2026 03 02 170423

根據房屋署資料顯示，亂拋垃圾、胡亂棄置垃圾分別各扣7分。扣分制涵蓋30項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。

adblk6

屋邨管理扣分制在2003年推出，當時名為「屋邨清潔扣分制」，主要針對有損屋邨環境衞生的不當行為，於2006年易名為「屋邨管理扣分制」適用於公屋和中轉屋的住戶。

螢幕擷取畫面 2026 03 02 165326

亂拋垃圾、胡亂棄置垃圾分別各扣7分。(房屋署)

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務