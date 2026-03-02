網上熱話｜公屋住戶帶蝨床褥亂棄置引不滿　手寫告示貼電梯大堂

有住戶竟把帶蝨床褥直接棄置在電梯大堂，引起不滿。(公屋討論區-香港facebook群組)

近日慈雲山慈正邨居民發現，有住戶竟把帶蝨床褥直接棄置在電梯大堂，引起不滿，有人張貼手寫告示在電梯大堂，直斥其太自私。告示引起網民熱議，有網民斥其缺乏公德心，亦有留言質疑公屋扣分制度的成效。

從照片可見，一張手寫告示張貼於樓層電梯大堂的外牆，告示內容指有同層住戶亂棄帶蝨床褥，內容寫道「各位正暉樓23樓住戶，請不要太自私，前2日已經掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，告示又指「現在又扔啲蝨會周圍跳，你自己都受害」，更直言「再係咁一定打比（俾）房署扣你分」。