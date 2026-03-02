網上熱話｜公屋住戶帶蝨床褥亂棄置引不滿　手寫告示貼電梯大堂

近日慈雲山慈正邨居民發現，有住戶竟把帶蝨床褥直接棄置在電梯大堂，引起不滿，有人張貼手寫告示在電梯大堂，直斥其太自私。告示引起網民熱議，有網民斥其缺乏公德心，亦有留言質疑公屋扣分制度的成效。
從照片可見，一張手寫告示張貼於樓層電梯大堂的外牆，告示內容指有同層住戶亂棄帶蝨床褥，內容寫道「各位正暉樓23樓住戶，請不要太自私，前2日已經掉咗張有蝨又污糟嘅床褥出嚟」，告示又指「現在又扔啲蝨會周圍跳，你自己都受害」，更直言「再係咁一定打比（俾）房署扣你分」。
告示內容引發熱議，有網民批評亂拋垃圾的住戶相當自私，怒斥「依家D（啲）人自私自利，全冇公德心」。
同時，有網民留言質疑公屋扣分制度的成效，直言「其實扣分只係陳列品」、「扣分只係紙老虎，有幾多個案唔報東張都唔處理」。有網民甚至諷刺公屋扣分制度為「過氣文件」，質疑其阻嚇力不足。
根據房屋署資料顯示，亂拋垃圾、胡亂棄置垃圾分別各扣7分。扣分制涵蓋30項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分，如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。
屋邨管理扣分制在2003年推出，當時名為「屋邨清潔扣分制」，主要針對有損屋邨環境衞生的不當行為，於2006年易名為「屋邨管理扣分制」適用於公屋和中轉屋的住戶。