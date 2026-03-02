醫專研AI平台提升培訓醫生能力　聲明強調須確保不因依賴削自身能力

人工智能(AI)發展是環球大趨勢，香港醫學專科學院正開發「人工智能虛擬病人問診培訓平台」，藉與虛擬臨床病人的互動提升醫生問診技巧和臨床判斷能力，又已編寫醫學教育應用AI的聲明，指出培訓醫生時要確保不會依賴AI而削弱自身臨床技能和決策能力。醫專並鼓勵更多專科醫生參與專家證人培訓及擔任專家證人，正研究如何提供誘因。

不希望「冇咗AI就唔識做醫生」 醫專與本地初創公司合作開發「人工智能虛擬病人問診培訓平台」，透過複雜病例、罕見病等不同虛擬臨床案例，使學員與虛擬病人反覆互動，提升問診技巧和臨床判斷能力。平台的模擬病人設有微妙的情緒變化和非語言線索，冀從中訓練觀察敏銳度和同理心，系統事後會分析學員臨床表現及溝通技巧，再給予回饋和評核。醫專主席李錦滔指，一向都認為AI是輔助性質，而非由AI管制醫生的教育、評估等，相信學員能透過AI學習接觸較少見的病例，亦有助導師檢視學員情況。

醫專線上學習與技術小組委員會主席雷俊達預計，平台今年會先在急症科、家庭醫學科等推行，如成效顯著就會擴展至其他專科，但未有計劃強制學員使用。醫專副主席(教育及考試事務)譚智勇補充，培訓醫生的過程要保持他們的獨立自主判斷和執行醫療能力，不希望出現「冇咗AI就唔識做醫生」的情況。譚又說，醫專今年上半年會正式發表《醫學教育應用人工智能立場聲明》，闡明AI知識和技能培訓應以臨床實務為本，亦須維持醫生自身臨床判斷及進行醫療程序的能力，確保不會因依賴AI而削弱自身能力，強調病人福祉必須為最優先考慮。

研任專家證人誘因盼半年有方案 政府提出修例改革醫委會，包括邀請醫專研究建立專家證人人才庫。李錦滔說，目前已有約580名院士在人才庫，內科專科醫生佔最多，其次是外科專科醫生，醫專會因應政府要求檢視如何改善課程和鼓勵更多院士接受培訓、擔任專家證人，包括研究計入持續醫學教育分數等，具體安排待擬，盼半年內有方案。他指出，成為專家證人可代表在行業獲得認可，也能在專業上取得更高成就和盡社會責任。另外，醫專過去4年共審核44名非本地培訓醫生的專科資格，有32%申請人的受訓地點為英國、21%來自美國，12.5%來自內地，當中25宗申請獲批、3宗正在審批、16宗被拒。