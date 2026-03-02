熱門搜尋:
出版：2026-Mar-02 17:59
更新：2026-Mar-02 17:59

結業潮｜唱片舖CD Warehouse荷里活廣場店約滿 樂迷憂骨牌效應：串流衝擊好難做

在音樂串流平台洪流之下，實體唱片漸式微，但許多音樂發燒友仍願意選購CD及黑膠碟作收藏。在香港成立至今已有超過20年的唱片連鎖店「CD Warehouse」此前擁有10間分店，店方周一(2日) 宣布鑽石山荷里活廣場門市因租約期滿，同日光榮結業，引發樂迷擔憂將掀骨牌效應。

唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台) 唱片連鎖店「CD Warehouse」鑽石山荷里活廣場門市租約期滿，引發樂迷討論。(CD Warehouse社交平台)

CD Warehouse售賣音樂唱片及影視娛樂產品，本地歌手至外國樂隊等一應俱全，在大型連鎖音樂店HMV清盤結業後，成為樂迷追捧的另一連鎖實體店。「CD Warehouse」公布鑽石山荷里活廣場門市因租約期滿，目前仍有9間分店，位於旺角始創中心、銅鑼灣皇室堡、沙田新城市廣場、觀塘創紀之城等，惟樂迷已擔憂串流平台時代愈見盛行，恐怕掀起結業骨牌效應。有網民留言稱，「其實CD舖經營真係好難做」、「串流的衝擊是很大影響，我也是串流用家會非常理解」、「得番9間分店、其餘分店會唔會再約滿不續」、「現在還有CD鋪，已很好」、「蝕多過賺，其實集中一間就可以」、「捱到依家算係咁」、「頂住，仍然好多人支持實體碟」、「HMV倒下，都無為你哋帶嚟好日子」、「大型唱片店已買少見少」。

亦有網民指出，自荷里活廣場2023年發生斬人案後，人流不大如前，「自幾年前個商場出咗事之後，根本唔想行個商場，你哋咁遲先結業好厲害」、「荷里活廣場唯一吸引力都冇埋」。

