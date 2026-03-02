結業潮｜唱片舖CD Warehouse荷里活廣場店約滿 樂迷憂骨牌效應：串流衝擊好難做

CD Warehouse售賣音樂唱片及影視娛樂產品，本地歌手至外國樂隊等一應俱全，在大型連鎖音樂店HMV清盤結業後，成為樂迷追捧的另一連鎖實體店。「CD Warehouse」公布鑽石山荷里活廣場門市因租約期滿，目前仍有9間分店，位於旺角始創中心、銅鑼灣皇室堡、沙田新城市廣場、觀塘創紀之城等，惟樂迷已擔憂串流平台時代愈見盛行，恐怕掀起結業骨牌效應。有網民留言稱，「其實CD舖經營真係好難做」、「串流的衝擊是很大影響，我也是串流用家會非常理解」、「得番9間分店、其餘分店會唔會再約滿不續」、「現在還有CD鋪，已很好」、「蝕多過賺，其實集中一間就可以」、「捱到依家算係咁」、「頂住，仍然好多人支持實體碟」、「HMV倒下，都無為你哋帶嚟好日子」、「大型唱片店已買少見少」。