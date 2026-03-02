香港科學園深圳分園河套香港青年科創谷啟動，深化「一園兩地」優勢實踐「1+1>2」協同效應 。

香港科技園公司今日(2日)於其位於福田的香港科學園深圳分園舉行「一園兩地、深港共創暨河套香港青年科創谷啟動儀式」。作為立足河套地區、面向世界的創科服務平台，「河套香港青年科創谷」是港深青年協同發展的「橋頭堡」。透過全新拓展的空間及服務平台，進一步強化香港與大灣區內地城市創科生態的互聯互通，成為本地及國際企業跨境發展的關鍵樞紐，全面實現「更強、更廣、更深」的協同效應，助力企業落地大灣區，並加速連結海外市場與資源。

港深共創 無縫銜接的創新走廊 國家「十五五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，並強調推動科技創新和產業創新深度融合。「河套香港青年科創谷」正式啟動，正是香港科技園公司發揮香港「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢的具體舉措。科技園公司將善用香港國際化的科研人才網絡與基礎研發優勢，與深圳完善的產業鏈、龐大市場及成熟的製造實力高效對接，構建無縫銜接的「1+1創新走廊」。此舉將加速重大科研成果商品化與落地應用，促進人才、資金、技術及數據等要素更高效流動，推動兩地創科生態邁向更深層次的融合發展。

三大核心優勢 驅動企業跨境發展 香港科學園深圳分園配備兩座樓高6層的大樓，提供共享工作空間、辦公室、乾濕實驗室及相關配套設施，將從三大方向強化跨境支援，驅動企業在大灣區與全球市場之間雙向拓展： 更強的跨境加速能力：結合香港與深圳兩大核心樞紐的疊加優勢，提供從概念驗證到商品化的全方位支援，為企業打通要素流動的關鍵節點。

更廣的市場機遇與成功路徑：透過「Go Global服務平台」，為企業提供由低風險「軟著陸」、市場對接到產業鏈結的一站式支援，助力企業穩步拓展大灣區以至全球市場，實現高效的跨境佈局。

更深的生態協同效應：以「1+1創新生態圈」促進與深圳園區的深入合作與知識共享，推動高價值成果轉化。同時，透過系統化創業培訓、專業領域深耕與跨域交流，持續為大灣區產業生態注入人才動能，支持企業實現規模化與國際化發展。

支援創新創業者 促進雙城人才流動 科技園公司為港深兩地青年提供一個實踐理想、發揮所長的平台。單在去年，科技園公司已經帶領超過150名香港及海外青年走進大灣區，實地探索發展機遇，並透過多場招聘會接觸逾3,000名內地人才。未來，科技園公司將依托「河套香港青年科創谷」推出專業技術培訓項目、創業孵化、專家分享、企業參訪、實習與就業對接等一系列舉措，促進人才在港深雙城生態圈中流動，共同創造更大價值。 匯聚前沿成果 共建全球創科網絡

活動現場設創科成果展，展示25家來自生命健康、人工智能及數據、先進製造等領域的園區企業的創新技術及成果，充分體現香港科學園深圳分園模式如何助力企業實現從研發、原型到市場化的加速躍升。同場亦舉行「Global Connect」合作夥伴承諾儀式。「Global Connect」連結全球科技生態圈的橋樑，匯聚來自世界各地的科技企業、投資者、行業領袖及策略夥伴，線上線下網羅不同持分者，壯大創科社群。